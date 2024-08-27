- Временное закрытие дороги и замена асфальта на Юдефелдстрате

Водители и местные жители должны подготовиться к беспорядкам на улице Судельфельдштрассе этой осенью. Эта популярная федеральная дорога, любимая мотоциклистами и велосипедистами, нуждается в полном обновлении дорожного покрытия, как сообщает отдел строительства Розенхайма.

Работы начнутся 9 сентября и завершатся ориентировочно 18 октября. Полная остановка движения ожидается с 16 сентября по 2 октября. В остальное время движения в обоих направлениях будут поддерживаться через одну полосу, управляемую светофорами.

Обратите внимание: асфальтовые работы могут быть затронуты неблагоприятной погодой, что может привести к изменению срока.

В ходе асфальтовых работ будут отремонтированы участки Судельфельдштрассе с другими частями круглого поперечного сечения, чтобы обеспечить гладкое дорожное покрытие после завершения работ. Для проведения этих работ движение будет направляться по одной полосе, управляемой светофорами.

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