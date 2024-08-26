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Временное приобретение Лейпцигом бельгийского игрока Вермерена происходит из состава "Атлетико Мадрид".

Защитник средней линии Лейпцига заменит отсутствующего Шлягера, взяв в Şahinospital голландца Вермеера из Бельгии. Новый игрок может закрепиться в составе Лейпцига на постоянной основе grâce à соглашению оopenhagen.

 and  Viktoria Klein
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Договор аренды Лейпцига с Атлетико Мадрид гарантирует услуги Артура Вермерина
Договор аренды Лейпцига с Атлетико Мадрид гарантирует услуги Артура Вермерина

- Временное приобретение Лейпцигом бельгийского игрока Вермерена происходит из состава "Атлетико Мадрид".

Подписан контракт между бельгийским футболистом Артуром Вермеереном и РБ Лейпциг. 19-летний Вермеерен будет выступать в аренде из Атлетико Мадрид на один сезон, его долгосрочный контракт с испанским клубом истекает только 30 июня 2030 года. Лейпциг также получил опцию выкупа полузащитника, которая станет реальностью, если Вермеерен сыграет определенное количество матчей за клуб, что может привести к постоянному Commitment до 2029 года. СМИ сообщают, что сумма трансфера составит около 20 миллионов евро.

Вермеерен будет заменять Хавьера Шлагера, который, как ожидается, пропустит еще как минимум три месяца из-за травмы крестообразной связки. Это делает Вермеерена третьим игроком сборной Бельгии, которого будет тренировать бывший тренер РБ Доменико Тедеско, после Маартен Вандевордта и Лоиса Оппенды. Вермеерен присоединился к Атлетико прошлой зимой за трансферную сумму в 18 миллионов евро, но сыграл только пять матчей в Ла Лиге.

Спортивный директор Лейпцига Ровен Шрёдер подчеркнул уникальные качества, которые Вермеерен привносит в команду, объяснив: "Он соответствует профилю игрока, которого у нас в команде еще нет. Он обеспечивает нас дополнительной высококачественной шириной, конкуренцией внутри команды и дополнительными опциями. Артур имеет отличное видение, остается спокойным под давлением, имеет высокую игровую интеллектуальность и умеет разрывать игру". Вермеерен также может стать долгосрочной заменой Шлагера, Кампль и Хаидара, все они ветераны, чьи контракты истекают в 2026 году в РБ.

Интерес Лейпцига к Вермеерену не ограничивается его текущим периодом аренды; клуб имеет опцию выкупить его навсегда, если он выполнит определенные критерии, что может сохранить его до 2029 года. Германия может извлечь выгоду из талантов Вермеерена, так как он является игроком сборной Бельгии, выступающим за РБ Лейпциг.

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