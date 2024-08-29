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ПолитикаНовостиВОЗ

Временное перемирие в Газе облегчает вакцинацию против полиомиелита

В эпицентре конфликта: Организация Объединенных Наций пытается защитить 640 000 детей, проживающих в секторе Газа, от полиомиелита. В основном, им необходима достаточная поставка вакцин для массовых прививок.

 and  Michael Bootcampf
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Вакцинация требует запланированных перерывов с целями безопасности
Вакцинация требует запланированных перерывов с целями безопасности

- Временное перемирие в Газе облегчает вакцинацию против полиомиелита

"Организация Объединенных Наций договорилась о серии временных перемирий в разгоряченном регионе сектора Газа, что позволяет провести массовую иммунизацию детей против полиомиелита. Начиная с воскресенья, Израиль согласился на ежедневные перемирия, как заявили в ООН. В трех различных прибрежных районах боевые действия будут приостановлены на три дня каждый, с утра до вечера. В соответствии с ООН и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), это соглашение было достигнуто с израильской администрацией, курирующей палестинские дела, известной как КОГАТ.

По словам Пиперкорна, вакцинация пройдет в три этапа, начиная с первой недели сентября. Первый этап пройдет в центральном секторе Газа в течение трех дней, за ним последуют южный сектор Газа, а затем северный сектор Газа. Может потребоваться дополнительный четвертый день в каждом районе. Перемирия начнутся в 6:00 и закончатся в 15:00 каждый день.

Пиперкorn продолжает: 'Соблюдение этого соглашения крайне важно. Его нарушение сделает практически невозможным эффективное проведение кампании, так как достижение необходимого охвата в 90% становится почти невозможным'. Примерно 90% охвата вакцинацией, по оценкам ВОЗ, необходимо для предотвращения вспышки полиомиелита в регионе. Более 640 000 детей нуждаются в защите в секторе Газа после выявления вирусов полиомиелита в сточных водах.

ООН решительно организовала вакцинацию почти 640 000 детей в возрасте до 10 лет в два этапа в ответ на выявление вируса полиомиелита. Уже доставлены вакцины для 1,26 миллиона человек в сектор Газа через КПП Керем Шалом. Представители ООН призывают к перемириям, чтобы вакцинация могла быть проведена.

Европейский Союз также выразил обеспокоенность, подчеркнув, что сектор Газа был свободен от полиомиелита в течение 25 лет, и недавнее обнаружение вируса. Министры иностранных дел ЕС потребовали от Израиля способствовать перемириям, необходимым для кампании иммунизации. Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock упомянула о сотрудничестве с местными партнерами для достижения перемирия.

Кампания в частично разрушенном секторе Газа будет сочетать мобильные команды и центры вакцинации. Есть 392 центра, где семьи могут получить вакцину, и почти 300 мобильных команд будут направлены для обслуживания нуждающихся. В кампании примут участие более 2100 медицинских работников, за которыми последует второй раунд вакцинации через четыре недели после первой дозы.

Многие дети в секторе Газа пропустили свои вакцинации с тех пор, как война началась после нападения ХАМАС в октябре прошлого года. Хуже санитарные условия в прибрежном секторе, где многие внутренне перемещенные лица живут в тесноте и есть нехватка чистой воды, могут привести к эпидемии. Тысячи больных палестинцев нуждаются в эвакуации.

ООН призывает ВОЗ и [ВОЗ] гарантировать соблюдение соглашений о перемирии, чтобы облегчить кампанию вакцинации против полиомиелита. Несмотря на недавнее выявление вирусов полиомиелита, сектор Газа сохранял статус свободного от полиомиелита в течение 25 лет, и для ВОЗ крайне важно предотвратить возможную вспышку."

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