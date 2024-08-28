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ЭкономикаНовостиНижняя Саксония

Временно судно находится под надзором верфи Майер.

 and  Viktoriya Miller
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Министр экономики Нижней Саксонии, Лизе, отстаивает важность обеспечения Германии морского сектора.
Министр экономики Нижней Саксонии, Лизе, отстаивает важность обеспечения Германии морского сектора.

Временно судно находится под надзором верфи Майер.

Немецкое федеральное правительство и Нижняя Саксония ведут переговоры о приобретении значительной доли в Meyer Werft, находящейся в затруднительном положении судостроительной компании, чтобы предотвратить ее крах и потенциальное увольнение десятков тысяч рабочих. Ожидаемая инвестиция составляет €400 миллионов, плюс дополнительные гарантии около €1 миллиарда от обеих сторон, как сообщает Министерство экономики.

На прошлой неделе правительства объявили о своем намерении временно вмешаться в деятельность судостроительной компании. Министр экономики Олаф Льес теперь уточнил цифры, отметив критическое влияние кризиса Meyer Werft на более чем 20 000 рабочих мест в Германии, половина из которых находится в Нижней Саксонии. Льес заявил: "Государство не может просто сидеть сложа руки." Он также подчеркнул важность сохранения морской промышленности Германии.

Льес заверил, что государство не планирует удерживать контроль над компанией в течение длительного времени. Он оптимистично смотрит на будущее судостроительной компании в частных руках, заявив, что "мы легко можем представить процветающее будущее судостроительной компании вне государственного контроля". Это включает возможность возвращения семьи Мейер к владению акциями.

К концу 2027 года Meyer Werft должна собрать почти €2,8 миллиарда для финансирования предстоящих проектов судов. Переговоры по достижению этих соглашений должны быть завершены к 15 сентября.

Финансовая нестабильность Meyer Werft не связана с отсутствием заказов, а скорее с договорами, заключенными до пандемии, которые не оставляют места для корректировки цен в связи с нынешним ростом стоимости энергии и сырья. Кроме того, в отрасли обычно 80% стоимости постройки судна оплачивается при его поставке, что оставляет судостроительную компанию финансово поддерживать строительство займами.

Предложенная инвестиция для спасения Meyer Werft от краха существенно повлияет на экономику Нижней Саксонии, так как половина угрожаемых рабочих мест находится в этом немецком штате. Немецкое федеральное правительство и Нижняя Саксония совместно предоставляют более €2 миллиардов гарантий для обеспечения будущего Meyer Werft.

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