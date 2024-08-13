- Время ожидания в спасательных центрах в среднем не сильно изменилось

Среднее время ожидания в отделениях неотложной помощи Берлина в последние годы осталось практически неизменным. По данным ответа Сенатского департамента здравоохранения на письменный запрос депутата Ларса Боциана (ХДС), в государственных клиниках Vivantes с 2019 по 2023 год наблюдались лишь незначительные изменения в несколько минут. В первой половине 2024 года также не выявлено общей тенденции.

Например, время ожидания в клинике Auguste-Viktoria уменьшилось с 63 до 57 минут между 2019 и 2023 годами, в то время как в Urban Clinic оно увеличилось с 100 до 103 минут. В других клиниках Vivantes время ожидания изменилось всего на несколько минут. Самое значительное улучшение произошло в клинике Humbold, где время ожидания снизилось с 46 до 36 минут между 2019 и 2023 годами. В клинике Friedrichshain время ожидания увеличилось с 75 минут в 2019 году до 95 минут в первой половине этого года.

Улучшение в клинике Humbold

В первой половине 2024 года среднее время ожидания взрослых в отделениях неотложной помощи клиник Vivantes варьировалось от 33 до 95 минут. Клиника Humbold улучшила свои показатели до 33 минут, в то время как пациенты клиники Kaulsdorf ждали в среднем 39 минут. Самые длинные времена ожидания были в клинике Urban (93 минуты) и клинике Friedrichshain (95 минут). Сенат не имеет обязательных данных о времени ожидания в частных отделениях неотложной помощи, так как они не обязаны их сообщать.

Время ожидания определяется как время между административной регистрацией и первым контактом с врачом. Клиника Charité сообщила Сенатскому департаменту, что термин "время ожидания" часто неточен в контексте отделений неотложной помощи. Пациенты Assigns к одному из пяти уровней срочности медсестрами в течение 10 минут после прибытия.

Гарантируется, что медицинский первый контакт для трех верхних "тriage" уровней будет соблюдаться 100% времени, согласно Charité. Это соответствует немедленному, 10-минутному и 30-минутному контакту с врачом. Задержки могут происходить для менее срочных уровней. Средние времена ожидания в этих уровнях не регистрируются.

Автоматизированный обмен данными

В последние годы Берлинская пожарная служба была подключена к автоматизированному обмену данными документации неотложной помощи, сообщил Сенатский департамент. Время ожидания также доступно онлайн, и есть прямая ссылка на дежурные практики Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования.

Ответ на письменный запрос

Другие клиники Vivantes показали разные улучшения или ухудшения времени ожидания между 2019 и 2023 годами, с минимальными общими изменениями. Например, некоторые клиники улучшились на несколько минут, в то время как другие ухудшились или остались относительно неизменными.

В некоторых частных отделениях неотложной помощи Сенат не имеет доступа к обязательным данным о времени ожидания из-за отсутствия обязательств по сообщению.

Читайте также: