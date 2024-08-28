- Время Мика Шумахера в Формуле-1 сокращается, и давление на его возвращение растет.

Прошлые выходные Формула 1 вернулась из перерыва в голландский городок Зандвоорт, начав заключительную часть сезона. Как всегда, резервный пилот Mercedes Майк Шумахер был замечен в гараже Серебряных Стрелок вместе с боссом команды Тото Вольфом. Камеры запечатлели веселого Шумахера, в то время как Вольф казался серьезным, возможно, осознавая, что этот уик-энд не принесет много радости их Серебряным Стрелкам.

Хорошее настроение Шумахера, возможно, было связано с тем, что на тот момент было очевидно, что британская команда Уильямс скоро понадобится новый пилот. Их второй пилот, американский Логан Серджент, разбивал свой автомобиль во время тренировочных сессий - не первая ошибка молодого пилота. Широко считалось, что Уильямс уволит его. Поговаривали о Шумахере, многие видели в нем идеальную замену. Немецкие СМИ даже намекали на значительное возвращение сына Михаэля Шумахера в Формулу 1.

Проблемы и поддержка

Однако во вторник последовало разочарование: Уильямс выбрал 21-летнего аргентинца Франко Колантино из своей собственной юниорской программы. Хотя это решение, возможно, облегчило разочарование для Шумахера, он бы сел за руль только до конца сезона. Для следующего сезона Уильямс подписал испанского пилота Карлоса Сайнса, а другой пилот Уильямса, Александр Албон, был прочно в команде.

Шумахер получил поддержку от влиятельных фигур. Четырехкратный чемпион мира Себастьян Виттель, друг Шумахера, выразил свою поддержку, заявив: "Майк имеет два года опыта в Формуле 1, обладает широкими техническими знаниями в своей нынешней роли и значительно эволюционировал как личность со времен своего пребывания в Haas". Виттель добавил: "Майк - талантливый гонщик". Босс команды Mercedes Тото Вольф и босс McLaren Андреа Стелла также, якобы, были на стороне Шумахера. McLaren, который использует двигатели Mercedes, был хорошо осведомлен о качествах вождения Шумахера в качестве тестового пилота.

Однако эта поддержка не принесла желаемых результатов. Дядя Шумахера, аналитик Sky Ральф Шумахер, выразил недоумение относительно решения Уильямса против своего племянника. "Хотя можно было бы оправдать это решение тем, что Колантино - пилот юниорской программы Уильямса, я считаю его произвольным и нелогичным с точки зрения выступлений. Я считаю, что риск для команды и также для пилота значительно выше, если бы они выбрали кого-то с опытом, как Майк", - сказал он.

Ральф Шумахер упустил из виду два аспекта в своей оценке. Колантино принес существенную спонсорскую поддержку из Аргентины. Для финансово обремененного Уильямса это было существенным стимулом. Зачем нанимать Шумахера, если они могут получить существенный доход от оставшихся девяти гонок сезона? Кроме того, эмоциональный багаж от двухлетнего пребывания Шумахера в Haas все еще висел в воздухе. Во второй год Шумахер разбивал свой автомобиль дважды, причиняя значительные финансовые потери команде. Лишь во второй половине сезона Шумахер наконец-то оправдал ожидания. Однако было уже слишком поздно. Босс команды Гюнтер Штейнер уволил Шумахера после месяцев публичной критики. Это было концом 2022 года.

Для Шумахера каждый отказ уменьшал его шансы на осуществление мечты о возвращении в Формулу 1. Его уже отказали в команде Alpine, хотя он выступал за них вместе со своим обязательством Mercedes в чемпионате мира по выносливости, но не в Формуле 1. Alpine выбрала пилота из своей собственной юниорской программы.

Время поджимало для молодого Шумахера. Его единственная реальная возможность на постоянное место в следующем сезоне была у Кика Сауэра, который должен стать заводской командой Audi с 2026 года. Немец Нико Хюлькенберг был подтвержден в качестве пилота, и Шумахер мог составить немецкий дуэт с ним.

Несмотря на поддержку влиятельных фигур в мире Формулы 1, Майку Шумахеру не было предложено полноценное место в Уильямсе на следующий сезон. Честно говоря, это разочарование было существенным ударом по его мечте вернуться в Формулу 1 на постоянной основе. Несмотря на свои прошлые ошибки с Haas и их финансовые потери, Шумахер верил, что его рост и опыт с тех пор сделали бы его ценным активом для любой команды.

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