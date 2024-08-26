Враждебные замечания Трампа - это не просто черты его личности, они служат его тактическим подходом.

В то время как некоторые из его преданных сторонников настойчиво призывают ранее судимого и дважды импичментированного бывшего президента обуздать свои самые безрассудные порывы, иначе рискуя проиграть выборы 2024 года, сообщают сообщения.

В попытке сосредоточить внимание Трампа его кампания организует новую ротацию политические выступления, телемосты и митинги в ключевых штатах, где он борется за преимущество в изменившейся гонке против вице-президента Камалы Харрис. Как сообщает CNN, новая стратегия была ответом на успех демократического национального съезда на прошлой неделе и дисциплинированный старт кампании Харрис, которая угрожает планам Трампа вернуть Белый дом, превзойдя попытку президента Джо Байдена, оставленную из-за опасений по поводу его возраста. Ускоренный темп Трампа является результатом нарастающей необходимости сжатой гонки до ноября и направлен на переопределение бывшего президента перед его встречей с Харрис на их дебатах 10 сентября.

«Реальный мир» против «демократической эйфории»

Команда Трампа и его ближайшие союзники пытаются образумить его, убеждая, что его будущее зависит от более серьезного подхода.

Один из высших конгрессменов-союзников Трампа, сенатор Линдси Грэм, предупредил в воскресенье в «Государстве союза», что оптимистическое сообщение о позитивных изменениях от демократов создает возможность для Трампа. Грэм заявил на CNN у Джейка Таппера: «Весь этот восторг, любовь не существует в реальном мире». Он далее пояснил: «Мир в огне. Ваш счет за продукты вырос. Ваш счет за газ вырос. Ваши ипотечные платежи выросли. И худшее еще впереди, если вы снова изберете этих людей». Республиканец из Южной Каролины, казалось, обращаясь к Трампу, заключил: «Сравните, что вы сделали как президент с жизнью, которую мы ведем сейчас, и предложите людям надежду на то, что перемены грядут».

Комментарий Грэма отражает трудную борьбу, с которой сталкиваются многие ведущие республиканцы, вынужденные сохранять лояльность бывшему президенту из-за его сильного влияния на базу партии, в то же время беспокоясь о потенциальном вреде, наносимом его непредсказуемым поведением Республиканской партии и его собственным шансам на переизбрание.

Республиканцы, стремящиеся к умеренности от Трампа, неоднократно разочаровывались. За годы Трамп усеял свой политический путь ложью и ложными утверждениями. Единственной его истинной чертой является постоянство, поскольку самопиар, тирады, агрессия и угрозы были его lifelong инструментами известности, которые привели его к победе в 2016 году, апеллируя к гневу против политических, медийных, культурных и бизнес-элит – в конечном итоге потрясая Вашингтон. Когда сторонники Трампа просят его сохранять более сдержанное поведение, избегая безрассудных постов в социальных сетях или личных атак, они, по сути, просят его подавить неотъемлемую часть себя и разбавить свою уникальную политическую стратегию.

Фрустрация преследует экспертов по кампаниям ГОП, потому что очевидный путь к победе против непопулярного администратора вице-президента – сосредоточиться на вопросах, которые больше всего волнуют избирателей, и на которых республиканцы имеют преимущество, – не кажется таким уж неуловимым, и однако политические пункты Трампа часто тонут в его театральности и импульсивных постах в социальных сетях.

«Я сделаю все, что смогу»

Трамп признал критику. Однако на шумном мероприятии в Аризоне в пятницу он казался не убежденным. Как обычно, он пытался различные нападки и критику, проверяя реакцию своей аудитории, как джазовый музыкант, экспериментирующий с хорошо знакомой мелодией. Он пожаловался на нападки на его характер от Харрис, Обам и других на демократическом съезде, затем опросил своих сторонников, стоит ли ему прислушиваться к советам своих советников воздержаться от ответных ударов.

С насмешливым тоном Трамп изобразил их советы, сказав: «Они говорят мне: «Господин... пожалуйста, придерживайтесь политики, не придерживайтесь личности. Вы должны быть добры к людям, господин». Он продолжил: «Я звоню своим умникам - они получают за это кучу денег... но я звоню своим людям и говорю: «Они бьют меня по голове, и вы говорите, что я не должен быть личным. Но я сделаю все, что смогу».

Одной из причин их беспокойства является то, что бывший президент попадает в ловушку. В то время как непокорность и бунтарство Трампа привели его к победе на выборах 2016 года против демократического кандидата Хиллари Клинтон, его преследование хаоса способствовало его катастрофическому управлению пандемией COVID-19, в конечном итоге приведя к его изгнанию с поста после одного срока.

Харрис внесла тактическое изменение в антитрамповскую стратегию своей партии, поскольку Байден сделал абстрактный аргумент о том, что Трамп угрожает душе и демократии нации.

Ее тактическое изменение включало насмешки бывших президентов Барака Обамы и Билла Клинтона над своим бывшим коллегой, успешно спровоцировав Трампа на ответ, который усилил вторую часть заявления Харрис. И, как всегда, Трамп откликнулся своими безумными постами в социальных сетях во время ее речи и неконтролируемыми импровизациями в своих замечаниях в Аризоне.

Основной лозунг кампании Харрис – «Мы не вернемся», имея в виду хаос и эгоцентризм эпохи Белого дома Трампа. Когда Трамп отвечает, это служит напоминанием о тех временах. Харрис верит, что страна готова «продвинуться» за эти дни. На съезде своей партии она заявила, что ее оппоненты постоянно критикуют Америку и предлагают негативный взгляд, в то время как предлагает альтернативу «свободы, возможностей, сочувствия, уважения, справедливости и безграничных возможностей».

В отличие от Грэма, который считает, что нация не готова к позитиву, Харрис верит, что Америка готова к оптимизму после периода непрерывного воздействия Трампа на национальное сознание, пандемии и финансовых трудностей, которые подорвали чувство стабильности для многих рабочих и среднего класса. Подобно многим американским лидерам в истории, она представляет себя как символ надежды, стремясь разжечь народное движение за перемены.

Несмотря на то, что Демократы довольны, Камала Харрис находится под давлением, чтобы сохранить свой в основном безупречный старт кампании, чтобы продлить свой политический медовый месяц.

Сенатор Брайан Шатц из Гавайев прокомментировал в пятницу: "У нас будут плохие дни в кампаниях, но не иметь ни одного в течение 30 дней - это безумие. Только параноики выживают в политике, поэтому нам нужно превратить этот импульс в действие в течение следующих двух недель".

Это станет более сложной задачей, когда Харрис перейдет из безопасной среды своего съезда и митингов к дебатам с Трампом 10 сентября, которые теперь считаются самым поворотным моментом в ее общественной карьере, которая иногда омрачалась ее неспособностью быстро отвечать на вопросы политики.

Команда Трампа предсказала на выходных, что Харрис, которая сократила разрыв в опросах между собой и Байденом в ключевых штатах и по всей стране, получит дополнительный импульс после съезда. Однако гонка остается очень напряженной.

Выборы обещают стать изнурительной борьбой за каждый голос в решающих штатах. Это испытает способность Харрис продлить свой политический медовый месяц, а также увеличит давление на ее оппонента, чтобы он представил сосредоточенное и дисциплинированное сообщение.

В ближайшие недели станет ясно, правильно ли Трамп чувствует, как выиграть в ноябре, или его разделяющий спектакль, который привел его в Белый дом восемь лет назад, станет его падением на этот раз.

В свете предупреждений Грэма о том, что позитивное сообщение демократов не отражает реальность, команде Трампа нужно найти баланс между политикой и поддержанием своей верной базы.

Учитывая напряженную гонку, ведущую к выборам в ноябре, фокус Трампа на политике и речах о политике может стать решающим в переопределении своего образа и позиционировании себя против вице-президента Камалы Харрис на их предстоящем дебате.

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