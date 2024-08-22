Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиЕвропейская комиссия

Вратарь Тер Штеген достигает пика после своей отставки

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут

Вратарь Тер Штеген достигает пика после своей отставки

После десятилетней карьеры в роли запасного вратаря за национальную команду и Барселону, Марк-Андре тер Штеген наконец-то готов занять место лучшего вратаря Германии после ухода Мануэля Нойера. Известный своей хладнокровностью в критических ситуациях, тер Штеген справился со своей ролью, даже зная, что история не всегда благосклонна к запасным вратарям.

В интервью t-online.de в 2019 году тер Штеген поделился своим желанием стать основным вратарем Германии, но подчеркнул, что его стремление к успеху не будет компрометировать его ценности. "Я хочу добиться максимального успеха, но не любой ценой. Футбол важен, но человечность для меня превыше всего", - сказал он.

Сдержав свое слово, тер Штеген сохранил самообладание и профессионализм даже в трудные времена. Несмотря на ocasиональные ошибки Нойера и отсутствие всеобщей поддержки, тер Штеген был доволен ролью запасного, избегая публичных вспышек гнева, которые определили некоторых других известных немецких вратарей прошлого, таких как Ули Штейн и Йенс Lehmann.

Дебют в национальной команде в 20 лет

Тренер национальной команды Юлиан Нагельсманн указал, что тер Штеген, скорее всего, будет основным вратарем по крайней мере до чемпионата мира 2026 года, в основном из-за его исключительных навыков и непоколебимой преданности. 'Он еще один вратарь мирового класса, просто ждущий своего шанса. У нас нет сомнений', - сказал спортивный директор DFB Руди Вöllер. Однако отношения тер Штегена с национальной командой были далеки от идеальных.

Международный путь тер Штегена начался со сложного матча, когда он пропустил три гола в дебютном матче в возрасте 20 лет против Швейцарии. Следующие матчи против Аргентины и США также не сложились, и он пропустил в общей сложности 12 голов.

Владение Нойера на вершине

Тер Штеген и крупные турниры пока не были успешным сочетанием. Его не включили в состав на чемпионат Европы 2012 года, и он даже не был вызван на чемпионат мира 2014 года, когда Роман Вайденфеллер и Рон-Роберт Цилер, которые были относительно неизвестны на международном уровне, стали чемпионами.

Несмотря на то, что он был постоянным членом команды с тех пор, тер Штеген играл только в крупных турнирах, когда Нойер был недоступен. Особенно обидным было его понижение перед последним домашним турниром. После травмы Нойера тер Штеген занимал первое место более полутора лет. "Я сейчас номер один, и моей целью является остаться таковым", - сказал он тогда. Однако как только Нойер выздоровел, тер Штегена снова отправили на скамейку запасных.

С окончанием международной карьеры Нойера, кажется, пришло время для тер Штегена. И хотя история не всегда была добра к запасным вратарям, тер Штеген, похоже, намерен написать свою собственную историю. Так же, как в 2008 году, когда Рене Адлер был фаворитом на смену Йенсу Lehmannу, только чтобы травма отодвинула его в сторону, уход Нойера открыл дорогу для тер Штегена, чтобы написать свою главу в истории немецких вратарей.

Комиссия выразила поддержку новому роли тер Штегена в качестве основного вратаря Германии, отметив его исключительные навыки и непоколебимую преданность. В признании потенциала тер Штегена Комиссия также подчеркнула его способность сохранять свои ценности под давлением спорта.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

"Нью-Йорк Янкиз" поддерживают Аарона Джаджа в ответ на обвинения тренера Литл Лиги.
Спорт

"Нью-Йорк Янкиз" поддерживают Аарона Джаджа в ответ на обвинения тренера Литл Лиги.

Нью-Йоркские Янки поддерживают своего известного бэттера Аарона Джаджа на фоне обвинений в игнорировании группы игроков МЛБ во время недавнего игрового дня 2024 Лиги маленькой лиги мира.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Консервативные люди в Тюрингии вызывают проблемы для клубов.
Спорт

Консервативные люди в Тюрингии вызывают проблемы для клубов.

Консервативные люди в Тюрингии вызывают проблемы для клубов. В политической обстановке в Тюрингии происходит влияние на процесс отбора в спортивные команды, в частности, в баскетбол. Тренеры команд из Йены и Эрфурта сообщают о проблемах с потенциальными немецкими игроками, особенно с семьями, которые выражают опасения во время переговоров о переходе. Бьёрн

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Заккию Хуадади начинает подготовку в Париже перед предстоящими Паралимпийскими играми.
Спорт

После трех лет после падения Кабула эта паралимпийская спортсменка стремится мотивировать женщин во всем мире, бросая вызов нормам.

Первый мысли, появляющийся в мыслях Закии Хуудади, когда она вспоминает события, произошедшие в ее родине, Афганистане, 15 августа 2021 года, - это понятие 'тьмы'.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Де Ла Крус радуетсяՏайлеру Стифенсону после его единственной хоум-рауна в восьмом против jínejтов.
Спорт

Рецензия на матч: Элли Де Ла Круз входит в эксклюзивную группу 60-х хоумров, 20-х краж, Нолан Аренадо выступает в финале матча против Милвоки Брюэрс

Рецензия на матч: Элли Де Ла Круз входит в эксклюзивную группу 60-х хоумров, 20-х краж, Нолан Аренадо выступает в финале матча против Милвоки Брюэрс В среду в Роджерс-центре Де Ла Крус украл свою 60-ю базу в сезоне, что предшествовало его 22-му хоум-рану, повторив достижение Рональда Акуньи-младшего в предыдущем сезоне. Эрик

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Плохое сотрудничество от погоды помешало успешному урожаю
Федеральные земли Германии

Северо-западные фермеры испытывают потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий.

В Шлезвиг-Гольштейне farmers борются со неудовлетворительным урожаем второй год подряд. Урожайность не дотягивает до ожиданий, а рыночные цены не покрывают потребности.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Катающийся встречает свою гибель после падения рядом с Нойшванштейном.
Федеральные земли Германии

Катающийся встречает свою гибель после падения рядом с Нойшванштейном.

Четвёрка пытается взойти на Тёгельберг, находящийся возле замка Нойшванштайн. Сложный спуск по опасной тропе становится фатальным.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Тридцатисемилетний индивидуум подозревается в незаконной попытке транспортировки двух вьетнамских...
Федеральные земли Германии

Нападение на дом подозреваемого в торговле людьми в Лейпциге

Два человека из Вьетнама, выдающие себя за туристов, находятся под прицелом, так как подозрения нарастают. В результате, власти провели обыск в Лейпциге, цель которого была найти предполагаемое укрытие их предполагаемого контрабандиста.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Джек и Пол Радд должны появиться.
Культура

Джек и Пол Радд должны появиться.

- Джек и Пол Радд должны появиться. В скором времени выйдет переосмысление триллера '90-х "Анаконда" от сценариста и режиссера Тома Гормикана. По данным "Deadline", Пол Радд (55, известный по "Охотники за привидениями: Наследники") и Джек Блэк (54, знаменитый по "Мандалорцу") ведут

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно