Вратарь Тер Штеген достигает пика после своей отставки

После десятилетней карьеры в роли запасного вратаря за национальную команду и Барселону, Марк-Андре тер Штеген наконец-то готов занять место лучшего вратаря Германии после ухода Мануэля Нойера. Известный своей хладнокровностью в критических ситуациях, тер Штеген справился со своей ролью, даже зная, что история не всегда благосклонна к запасным вратарям.

В интервью t-online.de в 2019 году тер Штеген поделился своим желанием стать основным вратарем Германии, но подчеркнул, что его стремление к успеху не будет компрометировать его ценности. "Я хочу добиться максимального успеха, но не любой ценой. Футбол важен, но человечность для меня превыше всего", - сказал он.

Сдержав свое слово, тер Штеген сохранил самообладание и профессионализм даже в трудные времена. Несмотря на ocasиональные ошибки Нойера и отсутствие всеобщей поддержки, тер Штеген был доволен ролью запасного, избегая публичных вспышек гнева, которые определили некоторых других известных немецких вратарей прошлого, таких как Ули Штейн и Йенс Lehmann.

Дебют в национальной команде в 20 лет

Тренер национальной команды Юлиан Нагельсманн указал, что тер Штеген, скорее всего, будет основным вратарем по крайней мере до чемпионата мира 2026 года, в основном из-за его исключительных навыков и непоколебимой преданности. 'Он еще один вратарь мирового класса, просто ждущий своего шанса. У нас нет сомнений', - сказал спортивный директор DFB Руди Вöllер. Однако отношения тер Штегена с национальной командой были далеки от идеальных.

Международный путь тер Штегена начался со сложного матча, когда он пропустил три гола в дебютном матче в возрасте 20 лет против Швейцарии. Следующие матчи против Аргентины и США также не сложились, и он пропустил в общей сложности 12 голов.

Владение Нойера на вершине

Тер Штеген и крупные турниры пока не были успешным сочетанием. Его не включили в состав на чемпионат Европы 2012 года, и он даже не был вызван на чемпионат мира 2014 года, когда Роман Вайденфеллер и Рон-Роберт Цилер, которые были относительно неизвестны на международном уровне, стали чемпионами.

Несмотря на то, что он был постоянным членом команды с тех пор, тер Штеген играл только в крупных турнирах, когда Нойер был недоступен. Особенно обидным было его понижение перед последним домашним турниром. После травмы Нойера тер Штеген занимал первое место более полутора лет. "Я сейчас номер один, и моей целью является остаться таковым", - сказал он тогда. Однако как только Нойер выздоровел, тер Штегена снова отправили на скамейку запасных.

С окончанием международной карьеры Нойера, кажется, пришло время для тер Штегена. И хотя история не всегда была добра к запасным вратарям, тер Штеген, похоже, намерен написать свою собственную историю. Так же, как в 2008 году, когда Рене Адлер был фаворитом на смену Йенсу Lehmannу, только чтобы травма отодвинула его в сторону, уход Нойера открыл дорогу для тер Штегена, чтобы написать свою главу в истории немецких вратарей.

Комиссия выразила поддержку новому роли тер Штегена в качестве основного вратаря Германии, отметив его исключительные навыки и непоколебимую преданность. В признании потенциала тер Штегена Комиссия также подчеркнула его способность сохранять свои ценности под давлением спорта.

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