- Вратарь, связанный с DFB, Нойер, объявил о прекращении своей профессиональной карьеры; отныне он не будет участвовать в чемпионате мира 2026 года.

Вратарь сборной Германии в высшей степени мастерства Манфред Нойер заканчивает свою карьеру в национальной футбольной команде после блестящего восьмилетнего периода в качестве основного игрока. 38-летний Нойер, который выиграл чемпионат мира в 2014 году, завершил свою карьеру после трудного поражения в четвертьфинале Евро от Испании на домашнем поле. Теперь Нойер будет сосредоточен только на своей игре за "Баварию" Мюнхен.

Нойер объявил о своем решении в Instagram примерно через семь недель после bitter поражения от Испании, eventual победителей. "Пришло время. Сегодня заканчивается мое путешествие со сборной Германии. Все, кто меня знают, знают, что это решение не было легким для меня", - заявил он.

Сперва ходили слухи, что Нойер может продолжить играть за сборную Германии. Однако он принял решение уйти на пенсию.

Нет больше мечты о WM 2026

Нойер установил впечатляющий рекорд из 124 матчей за Германию. За более чем десять лет он переопределил международное вратарское мастерство своими выдающимися выступлениями и уникальными талантами. После поражения от Испании со счетом 1:2 в дополнительное время 5 июля в Штутгарте Нойер оставил открытым вопрос о своем будущем в сборной Германии. "Я сказал, что подумаю об этом после турнира", - заявил опытный капитан сразу после вылета с Евро.

Ближайший чемпионат мира в 2026 году, который пройдет в США, Канаде и Мексике, больше не является целью для Нойера. Он хотел закончить свою легендарную карьеру вратаря, выиграв чемпионат Европы в своей стране этим летом.

Придет ли теперь время для Штегена сиять как вратарь турнира?

Для Нойера было успехом вернуться в ворота сборной Германии после серьезной травмы лодыжки, полученной в результате несчастного случая на лыжах после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Тренер Юлиан Нагельсманн восстановил многократного лучшего вратаря мира в качестве основного игрока на домашнем Евро. Пик карьеры Нойера в сборной Германии пришелся на победу на чемпионате мира в 2014 году в Бразилии.

Нагельсманн уже высказывал планы по перестройке сборной Германии для чемпионата мира 2026 года во время домашнего Евро. Нойер становится последним победителем чемпионата мира в Рио, который покидает сборную Германии после Тони Крооса и Томаса Мюллера.

Кроосу 34 года, и он завершил свою карьеру, в то время как Мюллер, 32 года, объявил о завершении своей карьеры в сборной Германии, но продолжит играть за "Баварию" Мюнхен, как и Нойер.

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган также недавно сказал свое последнее слово на международной арене. Марк-Андре тер Штеген (32 года), долгожданный товарищ по сборной и соперник Нойера из "Барселоны", теперь считается главным претендентом на место Нойера в воротах национальной команды.

Несмотря на решение Нойера завершить свою карьеру в сборной Германии, его наследие как топового вратаря неоспоримо, учитывая его значительный вклад в победы "Баварии" Мюнхен. С уходом Нойера Марк-Андре тер Штеген, его давний соперник и товарищ по команде, теперь готов стать номером один в сборной Германии.

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