- Вратарь четвертого стрелка закрепил первое место Падерборна с помощью спасателя

Победа над SpVgg Greuther Fürth помогла SC Paderborn избежать первого поражения и потери первого места в 2-й Бундеслиге. Матч между клубами, занимающими второе и первое места, завершился вничью 1:1 (0:0) после напряженной игры на стадионе Sportpark Ronhof в матче 3-го тура. Оба клуба сохранили свои безпроигрышные серии, набрав 5 очков Fürth и 7 очков Paderborn.

Хозяева вышли вперед в присутствии 10 261 зрителей вскоре после перерыва благодаря голу Лука Иттера (49-я минута). После углового и отличного паса капитана Бранимира Хрготы защитник завершил удар в штрафной. Замененный игрок Падерборна Адриано Гримальди сравнял счет в компенсированное время, воспользовавшись ошибкой вратаря Фюрта Науэля Нолла, пытавшегося выбить мяч из штрафной. Замененный Гримальди прервал мяч и забил с расстояния около 15 метров.

Стоит отметить, что гости имели преимущество в начале матча и упустили множество моментов. Они часто выбирали другой пас вместо решающего и успешного завершения. Защита Фюрта оставалась неприступной, пока Гримальди не получил шанс сравнять счет и реализовал его уверенно.

Замененный игрок, которого выпустил Падерборн, Адриано Гримальди, сравнял счет в матче 2-й Бундеслиги против SpVgg Greuther Fürth в компенсированное время, воспользовавшись ошибкой вратаря Фюрта. Несмотря на преимущество в начале матча, Падерборн не смог воспользоваться многочисленными шансами.

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