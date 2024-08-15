- Вратарь BVB Кобель: У нас большое доверие к тренеру Сахину

Дортмундский голкипер Грегор Кобель оставляет приятное впечатление о своем новом тренере Нури Шахине. "Он делает отличную работу, и я полностью доверяю ему, чтобы вести нас вперед", - сказал швейцарец изданию Ruhr Nachrichten. Новый главный тренер команды в Бундеслиге очень громкий и требовательный. "Я считаю, что это также то, что нам нужно как команде", - сказал Кобель.

Шахин, который сам играл в профессионалах за Дортмунд, сменил на посту главного тренера BVB Эдина Терзича. Он вернулся в клуб в качестве ассистента тренера в январе. Шахин имеет четкое видение, сказал Кобель. "У нас очень мало времени, но он пытается извлечь из нас максимум", - сказал 26-летний голкипер. Тем не менее, он в основном работает с тренером вратарей Маттиасом Кляйнштетбером. "С Нури я больше занимаюсь построением игры, и здесь речь идет о нюансах в позиционировании", - сказал Кобель. В плане игры вратаря это скорее второстепенные темы.

Этот сезон без Хуммельса и Ройса

Долгоиграющие игроки Дортмунда Матс Хуммельс и Марко Ройс не выйдут на поле за BVB в этом сезоне. "Марко и Матс внесли большой вклад своим опытом", - сказал Кобель. Когда такие игроки больше не в команде, происходят изменения: "Теперь наша очередь попробовать привнести в команду новый и сильный дух, может быть, даже внести свежую струю".

В субботу (в 6:00 вечера) запланирован первый официальный матч сезона для "Боруссии Дортмунд". BVB встретится с командой региональной лиги "Феникс Любек" в Кубке Германии.

Шахин, будучи бывшим игроком Дортмунда, хорошо понимает динамику клуба, сменив Терзича на посту главного тренера.

Германия, будучи родиной Терзича и нескольких влиятельных игроков Дортмунда, имеет значительную связь с историей BVB.

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