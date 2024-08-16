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Врач признает себя виновным - грозит длительный тюремный срок

Ошибка в смерти Мэттью Пэри

 and  Hanna Hofmann
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Мэтту Перри было всего 54 года.
Мэтту Перри было всего 54 года.

Врач признает себя виновным - грозит длительный тюремный срок

Смерть Мэтью Перри потрясла мир. Появляются новые подробности. Помощник "звезды Друзей" якобы сделал более 20 инъекций кетamina своему боссу в последние дни. Кроме того, врач признал вину.

Внезапная смерть "звезды Друзей" Мэтью Перри в прошлом октябре потрясла Голливуд и весь мир. Полиция также быстро задалась вопросом, как актер получил анестетик кеттамин, который был найден в его крови в аномально высоких количествах в момент смерти. После того, как была раскрыта "обширная криминальная подпольная сеть", как выразился прокурор Калифорнии Мартин Эстрада, и были арестованы пять человек, в том числе два врача, дилер и помощник актера в прошлый четверг, появляются новые подробности.

По данным американского сайта о знаменитостях "TMZ", со ссылкой на документы суда, доктор Марк Ча́вес уже заключил сделку с прокуратурой и признал вину в сговоре с целью распространения кеттамина. Он может получить до 10 лет тюрьмы. Ча́вес признался, что получал лекарство, выдавая поддельные рецепты, и продавал его также обвиняемому доктору Сальвадору Пласенсии. Пласенсия, в свою очередь, якобы делал "крупные дозы кеттамина" актеру несколько раз, в том числе и дома у актера.

Пласенсия обвиняется в сговоре с целью распространения кеттамина, распространении кеттамина, повлекшем смерть, хранении с целью распространения метамфетамина и фальсификации записей в связи с федеральным расследованием. В отличие от своего коллеги, Пласенсия утверждает, что невиновен. Совет по медицинской лицензии Калифорнии также расследует деятельность двух врачей, но они пока не лишены лицензий, сообщает "TMZ".

Помощник Перри признает вину

Один из врачей продал Перри около 25 бутылок кеттамина за $55 000 наличными в сентябре и октябре, сказал прокурор Мартин Эстрада на пресс-конференции в четверг. "Интересно, сколько заплатит этот идиот", - написал доктор в сообщении посреднику. Так называемый "Королева кеттамина" Джасвин Сангха продала Перри около 50 доз кеттамина за несколько недель до его смерти. После того, как стало известно о смерти Перри, 41-летняя Сангха приказала своим посредникам удалить все сообщения о сделках. Сейчас она также находится под стражей и не признает вину.

Ранее личный помощник Перри Кеннет Ивамаса и посредник Эрик Флемминг заключили сделку с прокуратурой. По данным "TMZ", полученным из судебных документов, Ивамаса сделал более 20 инъекций кеттамина своему боссу в последние четыре дня его жизни, в том числе в день смерти, не имея медицинских знаний. Он знал, что Перри "выходит из-под контроля". Ивамаса и Флемминг могут получить до 15 и 25 лет тюрьмы соответственно, но прокуроры согласились смягчить их приговоры в обмен на сотрудничество в расследовании.

Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе в прошлом октябре с большим количеством анестетика кеттамина в организме. Актер ранее публично говорил о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью и писал об этом в своей книге "Друзья, любовники и большая ужасная вещь", опубликованной в прошлом году.

Согласно сообщениям, Перри проходил кеттаминовую терапию от депрессии и тревоги. Однако его последняя сессия была более чем за неделю до смерти, поэтому кеттамин, найденный в его организме в момент смерти, не мог поступить из этой терапии, согласно бюро медицинского эксгумирования.

После трагической смерти Мэтью Перри возникли опасения по поводу его употребления наркотиков. Было сообщено, что в его организме было найдено большое количество кеттамина в момент смерти.

Дальнейшие расследования показали, что помощник Перри сделал более 20 инъекций кеттамина ему в последние дни, вызывая тревожные вопросы о его уходе в последние мгновения.

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