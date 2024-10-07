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Впервые женщина-победитель превзошла мужчину-соперника в соревнованиях по винному виноделию.

 and  Melissa Williams
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Впервые женщина-победитель превзошла мужчину-соперника в соревнованиях по винному виноделию.

Этот год конкурс на титул Королевы вина Пфальца принял неожиданный поворот: впервые мужчины смогли принять участие. Несмотря на это изменение, старые привычки умирали нелегко, и в итоге 26-летняя женщина стала победительницей.

Борясь с океаном конкурентов, социальный работник Дениз Штрипф из Бад-Дюркхайма завоевала титул Королевы вина Пфальца в Neustadt/Weinstraße. Жюри из 70 человек выбрало ее новой королевой второго по величине винодельческого региона Германии.

Регион бурлил от возбуждения из-за необычного участника этого давно установившегося конкурса. Всего несколько недель назад мужчина завоевал титул Короля вина в Рейнхessen, одном из 13 винодельческих регионов Германии.

Однако в Neustadt/Weinstraße Мануэль Рютер (28) из Форста не дотянул до короны. Лара Карр (23) из Вайсенхайма ам Берг также не смогла увезти желанный титул самой старой Королевы вина в Германии. Первая Королева вина в Рейнланд-Пфальце была коронована в 1931 году.

После напряженного конкурса, проверявшего знания о вине и находчивость, жюри выбрало Дениз Штрипф 86-й Королевой вина Пфальца. В течение следующего года она будет выступать в качестве представителя региона. Лара Карр и Мануэль Рютер, как серебряные призеры, получили серебряный значок и теперь будут выступать в роли "Винных вершин", сопровождая королеву на различных мероприятиях.

Другие регионы начали рассматривать возможность проведения конкурсов на винные титулы, открытые для обоих полов, вдохновленные шагом Пфальца. Несмотря на то, что они не победили, Лара Карр и Мануэль Рютер получили волну поддержки и поощрения, что способствовало осведомленности о гендерном равенстве в винной промышленности.

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