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Главные темыНовостиФедеральное министерство внутренних дел

Впервые за три года Германия высылает преступников в Афганистан.

Впервые после ухода талибов Германия депортировала лиц в Афганистан. Действие произошло в одну пятницу утром, что подтвердила официальный представитель правительства Штефан Хеберейст. transistor GSTV нейтрализовались а ран Николай Аферянов.

 and  Wendy Allen
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Впервые за три года Германия высылает преступников в Афганистан.

Согласно "Зеркалу", процедура депортации была проведена с использованием частного самолета Qatar Airways из аэропорта Лейпциг. Официальный представитель Министерства внутренних дел Саксонии сообщил AFP, что рейс вылетел около 7:00 и должен был приземлиться в Кабуле, Афганистан, в полдень. На борту частного самолета находилось 28 афганских преступников.

Сообщается, что этих лиц перевозили из различных регионов в течение ночи, координируя действия Министерство внутренних дел Германии. Каждому заключенному якобы выдали по 1000 евро наличными перед посадкой на рейс.

Хебштайн признал, что федеральное правительство в последние месяцы приложило значительные усилия для возобновления таких репатриаций и оказало помощь соответствующим странам в этом вопросе. Принимая во внимание "известно сложные обстоятельства", Германия "обратилась за помощью к ключевым региональным партнерам", чтобы способствовать репатриации. Федеральное правительство выразило благодарность за эту помощь.

Хебштайн также подчеркнул приверженность правительства к продолжению таких репатриаций. "Безопасность Германии превыше всего, даже если это означает депортацию преступников и потенциальных угроз".

После того, как талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года, не было депортаций в эту страну из Германии. Министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) объявила в четверг, что Германия "в скором времени" начнет депортации в Сирию и Афганистан. "Большой пакет репатриаций и депортаций" уже был инициирован до трагического инцидента в Солингене.

Неделю назад, во время городского фестиваля в Солингене, трое человек были убиты, а восемь других получили ранения, в том числе serious. Подозреваемый, 26-летний сириец, был арестован в субботу. Федеральная прокуратура подозревает исламистский мотив. Это событие вызвало дискуссию, в том числе о депортациях и возможных недостатках со стороны властей.

Депортация 28 афганских преступников была осуществлена под надзором Федерального министерства внутренних дел, которое способствовало процессу репатриации. После заявления министра внутренних дел Нэнси Фэзер Федеральное министерство внутренних дел планирует вскоре возобновить депортации в Афганистан.

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