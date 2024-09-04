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Впервые в Леуне синтезируется зеленый метанол.

Впервые произведена синтеза зелёного метилового спирта на химическом комплексе в Lêune. Производители расценивают этот успех как существенный прорыв и намерены значительно расширить своё концепцию.

 and  Mark Rodriguez
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- Впервые в Леуне синтезируется зеленый метанол.

Примерно через год после начала испытаний на химическом комплексе в Лёне, удалось успешно произвести зелёный метанол. "Это беспрецедентное достижение", - заявилChristian Vollmann, руководитель компании C1 Green Chemicals, в интервью немецкому агентству новостей. Как сообщается, экономически выгодно произведённый метанол может служить в качестве климатически нейтрального топлива для контейнерных перевозок, а также находить другие применения.

Ранее метанол производился только с помощью процесса, называемого гетерогенным катализом, согласно Vollmann. "Но всё изменилось. Теперь метанол впервые произведён в химическом комплексе в промышленных условиях с помощью гомогенного катализа". Это означает: "Мы значительно упростили условия реакции. Классический катализ требует 250 градусов Цельсия и 80 бар давления. Наш, с другой стороны, работает при всего 110 градусах и 20 бар. Это настоящий прорыв в химии".

Будущие планы

В будущем экологически чистый метанол может быть произведён в больших количествах, как отметил руководитель компании. По мере продвижения проекта основное внимание будет уделено повышению эффективности завода.

Цель этого трёхлетнего проекта - использовать диоксид углерода из промышленных выбросов и зелёный водород в качестве сырья для производства. Это эффективно закроет углеродный цикл в производстве метанола и значительно снизит выбросы парниковых газов.

Химический комплекс Лёне, расположенный в районе Заале, занимает около 1300 гектаров. На территории комплекса расположены различные компании, в которых работают тысячи сотрудников. "Лёне100" включает в себя, среди прочих, берлинский стартап C1 Green Chemicals AG, Институт Фраунгофера и Берлинский технический университет. Проект финансируется Министерством транспорта Германии в размере 10,4 миллиона евро.

Успешное производство зелёного метанола для контейнерных перевозок - это многообещающее применение, как было заявлено в интервью. С улучшенной эффективностью завода мы планируем производить экологически чистый метанол в больших количествах, снижая выбросы парниковых газов путём закрытия углеродного цикла в производстве.

Экономически выгодно произведённый метанол, при массовом производстве, может потенциально заменить ископаемое топливо в контейнерных перевозках, делая операции более климатически нейтральными.

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