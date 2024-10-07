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СпортНовости

Впечатляющий дебют Кейтлин Кларк получила почти единогласное признание Новичок года в WNBA.

После исключительного года, превзошедшего высокие ожидания, вызванного блестящей университетской карьерой в Университете штата Айова, Кэйтлин Кларк была практически единогласно выбрана Новоприбывшей года ВНБА 2024 года.

 and  Viktoria Klein
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В розыгрыше плей-офф ВНБА 2024 года защитница Индианы Февер Кейтлин Кларк (#22) была в активном...
В розыгрыше плей-офф ВНБА 2024 года защитница Индианы Февер Кейтлин Кларк (#22) была в активном составе.

Впечатляющий дебют Кейтлин Кларк получила почти единогласное признание Новичок года в WNBA.

В этом году выступление защитника Индианы Фever было беспрецедентным.

Она побила рекорд WNBA по передачам за один сезон (337), установив рекорд, который также включал в себя лучшие 19 передач в одной игре. Ее средний показатель передач за игру (8,4) также стал рекордом WNBA. Кроме того, Кларк стала первым новичком, записавшим трипл-дабл, и установила рекорд по количеству трехочковых бросков (122), сделанных новичком в истории лиги.

По данным лиги, Кларк получила 66 из 67 голосов от национальной панели спортивных журналистов и телеведущих. Оставшийся голос пошел к защитнице Чикаго Скай Энджел Рии.

"Я очень благодарен, что меня назвали Новичком года, но я еще больше благодарен всем, кто меня поддерживал в этом сезоне - моей семье, друзьям, товарищам по команде, организации Февер и всем, кто поддерживал нас на протяжении всего сезона", - сказала Кларк.

22-летняя Кларк должна была сразу же оказать влияние на Февер после того, как была выбрана под первым номером на драфте WNBA 2024 года. Оправдав ожидания, она не только побила рекорды, но и помогла Февер выйти в плей-офф впервые с 2016 года.

Также базирующиеся в Индианаполисе Индиана Пэйсерз поздравили Кларк в видео-посте на X.

"Было приятно наблюдать за вашей игрой в этом году", - похвалил центрфорвард Майлс Тернер. "Не только оправдав ожидания, но и сделав то, чего я не видел здесь много лет - вернуться в плей-офф".

Звездный разыгрывающий Пэйсерз Тайриз Халибертон поздравил Кларк, сказав: "Никакого сюрприза, это замечательно для вас!"

Кларк узнала, что она выиграла награду, в прошлом месяце. Лига опубликовала видео, на котором комиссар WNBA Кэти Энгелберт звонит Кларк, когда Февер тренировались перед матчем плей-офф против Коннектикута Сан. Новости вызвали радостную реакцию у товарищей по команде Кларк, которые окружили ее криками.

Кларк присоединилась к Камилле Кардозо и Энджел Рии из Чикаго Скай, Риккее Джексон из Лос-Анджелес Спаркс и Леони Фейбих из Нью-Йорк Либерти в команде новичков WNBA 2024 года.

Исключительное выступление Кларк, побившей множество рекордов и вернувшей Индиану Февер в плей-офф, принесло ей широкую известность в мире спорта. Ее достижения в WNBA вдохновляют молодых спортсменов преследовать свою страсть в спорте.

В Кливленде, Огайо, 7 апреля: Эйтлин Кларк, игрок команды «Айова Хо Snakes» под номером #22, пытается сложный бросок из-за трехочковой линии над Бри Харт #23 из «Южной Каролины» во время первой половины Национального чемпионата по баскетболу среди женщин NCAA 2024 года на.api

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