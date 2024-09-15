Впечатляюще выступил Лионель Месси, который вернулся из травмы, забив два мяча за четыре минуты.

Свежее после трехмесячного отсутствия в «Интер Майами», Месси вошел в историю, став самым быстрым игроком, добившимся 15 голов и 15 результативных передач в лиге, чего он добился всего в 19 матчах, на 10 меньше, чем любой другой игрок. В субботу его вклад помог Майами одержать победу над «Филадельфией Юнион» со счетом 3:1, и он участвовал во всех голах своей команды.

Игра началась плохо для Майами, когда Уре забил гол уже на первой минуте, обманув вратаря Каллендера. Несмотря на ранний промах, Майами сравнял счет, когда Месси воспользовался пасом от Суареса, отправив мяч в сетку. Четыре минуты спустя Месси забил еще один гол, воспользовавшись слабостью защиты Филадельфии и забив с похожей позиции.

Последний момент спасения от Каллендера в 85-й минуте помешал Филадельфии сравнять счет, но Майами закрепил победу soon afterwards, когда Месси отдал голевую передачу Суаресу, который забил свой 17-й гол в сезоне, побив рекорд Майами по количеству голов в сезоне MLS.

После матча слегка уставший Месси, который не играл с 14 июля из-за травмы, полученной в финале Кубка Америки, признал свою усталость, но выразил желание вернуться. «Жара и влажность в Майами не exactly приятны, но я был рад вернуться после столь длительного отсутствия», – сказал он, говоря с TNT Sports, медиа-компанией, принадлежащей Warner Bros. Discovery, как и CNN. «Я тренировался с командой, чувствовал себя хорошо, и поэтому меня вернули, и я очень доволен – просто очень доволен».

Исключительное мастерство Месси в футболе вновь проявилось во время матча, когда он продемонстрировал свой талант, забив два гола и сделав голевую передачу. Кроме того, его любовь к спорту стала очевидной, когда он говорил о своем желании вернуться на поле после травмы, сказав: «Я был рад вернуться после столь длительного отсутствия».

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