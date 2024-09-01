- Впечатляющая победа "Фантастической Луны" на 154-м Гран-при Бадена

Прошлогодний чемпион Дерби и любимец немецких поклонников скачек, Фантастический Лунный Свет, одержал победу на 154-м Гран-при Бадена на ипподроме в Иффехайме. Всаднику-ветерану Рене Пичулеку удалось привести своего подопечного к победе в призе в €300,000 в финале недели скачек. После преодоления дистанции в 2400 метров Фантастический Лунный Свет опередил английского соперника Дубайскую Честь (Том Маркуанд) и занял второе место, а Наративо под седлом Бауыржана Мурзабаева замкнул тройку призеров.

Тренер Саrah Штейнберг, партнер Рене Пичулека, завоевала титул в Мюнхене для престижной конюшни Либерти Рэйсинг. Это вторая совместная победа Штейнберг и Пичулека в Гран-при Бадена после победы с Мендокино в 2022 году, а также третья личная победа Пичулека. С улыбкой на лице жокей похвалил своего скакуна: "Это просто потрясающе! Он берег силы во время гонки и продемонстрировал замечательный рывок к финишу. Это настоящее чудо, когда лошадь сохраняет свою форму на протяжении длительного времени и не теряет своей формы".

Эта победа стала седьмой в карьере Фантастического Лунного Света из 13 стартов, что принесло ему €860,700 призовых.

Во время гонки Фантастический Лунный Свет снова продемонстрировал свою впечатляющую рысь, сохраняя темп и опережая соперников. После гонки Рене Пичулек описал рысь Фантастического Лунного Света как очень энергичную, сберегающую силы во время гонки и демонстрирующую рывок к финишу.

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