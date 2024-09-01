Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГалоп

Впечатляющая победа "Фантастической Луны" на 154-м Гран-при Бадена

Избранный консом metrea впев madera Bз конечной точке главных состязнаeнияз в Fitзeйхайме. Английский фаворит занял второе место.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута

- Впечатляющая победа "Фантастической Луны" на 154-м Гран-при Бадена

Прошлогодний чемпион Дерби и любимец немецких поклонников скачек, Фантастический Лунный Свет, одержал победу на 154-м Гран-при Бадена на ипподроме в Иффехайме. Всаднику-ветерану Рене Пичулеку удалось привести своего подопечного к победе в призе в €300,000 в финале недели скачек. После преодоления дистанции в 2400 метров Фантастический Лунный Свет опередил английского соперника Дубайскую Честь (Том Маркуанд) и занял второе место, а Наративо под седлом Бауыржана Мурзабаева замкнул тройку призеров.

Тренер Саrah Штейнберг, партнер Рене Пичулека, завоевала титул в Мюнхене для престижной конюшни Либерти Рэйсинг. Это вторая совместная победа Штейнберг и Пичулека в Гран-при Бадена после победы с Мендокино в 2022 году, а также третья личная победа Пичулека. С улыбкой на лице жокей похвалил своего скакуна: "Это просто потрясающе! Он берег силы во время гонки и продемонстрировал замечательный рывок к финишу. Это настоящее чудо, когда лошадь сохраняет свою форму на протяжении длительного времени и не теряет своей формы".

Эта победа стала седьмой в карьере Фантастического Лунного Света из 13 стартов, что принесло ему €860,700 призовых.

Во время гонки Фантастический Лунный Свет снова продемонстрировал свою впечатляющую рысь, сохраняя темп и опережая соперников. После гонки Рене Пичулек описал рысь Фантастического Лунного Света как очень энергичную, сберегающую силы во время гонки и демонстрирующую рывок к финишу.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Гамбург победил Альбу Берлин в первом поединке
Федеральные земли Германии

Гамбург победил Альбу Берлин в первом поединке

Во время тестовой игры, aktualный вице-чемпион столкнулся ситуа цветащащихся неполадок. В particular, два недавние дебютанты не смогли произвести впечатление

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
"Бавария" отдает дань уважения победителям Кубка Европы 1974 года
Федеральные земли Германии

"Бавария" отдает дань уважения победителям Кубка Европы 1974 года

FC Байерн чествует своих икон Ули Хёнесса, Зепп Маира, Пауль Брайтнер, 'Кацхе' Шварценбека и многих других, отмечая полвека со дня первой победы в Лиге чемпионов УЕФА в Брюсселе.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Основное событие Дня Саксонии-Анхальт - восхитительный парад в Штэндале
Федеральные земли Германии

Приблизительно 150 000 человек присоединяются к празднованию Дня Саксонии-Анхальта в Штендале.

Парад является главным аттракционом в День Саксонии-Аnhalt. В нём приняли участие примерно 3000 человек. Президент-министр считает его триумфальным празднованием штата.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
На кубковом матче тренер Марко Розен из Лейпцига встречается с командой Штутгарт Pauli.
Федеральные земли Германии

Во втором раунде: Лейпциг выиграл у Паули, Динамо встретится с Дармштадтом.

В футбольном музее Германии решаются пары второго раунда Кубка DFB. Клубы из Саксонии должны встретиться с благоприятными соперниками в предстоящих играх.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Среди красного тумана Монцы, Леклерк праздновал свое победное путешествие.
Спорт

Среди красного тумана Монцы, Леклерк праздновал свое победное путешествие.

В отсутствие Верстаппена и Норриса Леcler из Монако занимает место. Энтузиасты формулы-1 проявляют волнение. Тем не менее, среди претендентов на титулы существуют несколько вопросов.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Гамбург победил Альбу Берлин в первом поединке
Федеральные земли Германии

Гамбург победил Альбу Берлин в первом поединке

Во время тестовой игры, aktualный вице-чемпион столкнулся ситуа цветащащихся неполадок. В particular, два недавние дебютанты не смогли произвести впечатление

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
"Бавария" отдает дань уважения победителям Кубка Европы 1974 года
Федеральные земли Германии

"Бавария" отдает дань уважения победителям Кубка Европы 1974 года

FC Байерн чествует своих икон Ули Хёнесса, Зепп Маира, Пауль Брайтнер, 'Кацхе' Шварценбека и многих других, отмечая полвека со дня первой победы в Лиге чемпионов УЕФА в Брюсселе.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Спасатели извлекают пострадавшую женщину из завалов.
Политика

17:44 Лондон: российские наземные войска ускоряют продвижение в сторону Покровска

17:44 Лондон: российские наземные войска ускоряют продвижение в сторону Покровска 17:16 Пострадавшие и раненые после российского обстрела Курacho Военные России обстреляли город Курacho в области Донецк. По словам главы военной администрации Донбасса Вадима Филласкина в Telegram, погибли как минимум трое, и еще девять получили ранения. Считается, что город

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно