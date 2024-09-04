- Возвращение в Дортмунд было бы неразумным решением, если бы не отказаться от него, по мнению Реуса.

Марко Ройс почти гарантированно вернется в Дортмунд, когда закончит свою карьеру игрока. С многочисленными связями и сильным чувством принадлежности он признался "Спорт Бильду": "Я был бы полным идиотом, если бы не вернулся". Конкретная роль, которую он займет, еще не решена. "Я не сторонник долгосрочных стратегий. Я просто жду, пока возможности сами ко мне не придут. У меня есть амбициозные цели здесь, на которые я полностью сосредоточен. Но мы обязательно обсудим будущие сотрудничества в ближайшие месяцы", - сказал 35-летний Ройс.

Ройс поделился своими мыслями о текущей команде БВБ, выразив восторг по поводу "замечательных усилений". Однако он признал, что ассимиляция может занять время, "так как некоторые заметные фигуры ушли, и новичкам нужно приспособиться к клубу. Вероятно, будут и трудности". По его словам, главное - сохранить веру и постоянство.

Ройс дал совет своим профессиональным коллегам

После двенадцати лет в "Боруссии Дортмунд" бывший немецкий национальный игрок перешел в клуб MLS "Гэлакси" в Лос-Анджелесе. Ройс колебался, выделяя свой любимый момент из своей карьеры в Дортмунде, но в интервью он упомянул: "Я получал больше всего удовольствия от товарищества с парнями в раздевалке. Это общее чувство. Я могу только посоветовать каждому профессионалу ценить эти моменты. Они не вечны, все когда-нибудь заканчивается".

Футбол был важной частью жизни Марко Ройса, так как он провел множество лет, играя за футбольную команду "Боруссии Дортмунд". Ройс выразил свой восторг по поводу "замечательных усилений" в текущей команде, несмотря на то, что признал, что могут потребоваться ajustments и трудности из-за изменений в составе.

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