Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиФутбол

Возвращение в Дортмунд было бы неразумным решением, если бы не отказаться от него, по мнению Реуса.

Марко Ройс, проведший всего месяц в своей новой команде из Лос-Анджелеса, уже задумывается о возвращении в Дортмунд, которое он видит после ухода на пенсию.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
После завершения своей профессиональной карьеры, весьма вероятно, что Марко Ройс вернется в...
После завершения своей профессиональной карьеры, весьма вероятно, что Марко Ройс вернется в Дортмунд.

- Возвращение в Дортмунд было бы неразумным решением, если бы не отказаться от него, по мнению Реуса.

Марко Ройс почти гарантированно вернется в Дортмунд, когда закончит свою карьеру игрока. С многочисленными связями и сильным чувством принадлежности он признался "Спорт Бильду": "Я был бы полным идиотом, если бы не вернулся". Конкретная роль, которую он займет, еще не решена. "Я не сторонник долгосрочных стратегий. Я просто жду, пока возможности сами ко мне не придут. У меня есть амбициозные цели здесь, на которые я полностью сосредоточен. Но мы обязательно обсудим будущие сотрудничества в ближайшие месяцы", - сказал 35-летний Ройс.

Ройс поделился своими мыслями о текущей команде БВБ, выразив восторг по поводу "замечательных усилений". Однако он признал, что ассимиляция может занять время, "так как некоторые заметные фигуры ушли, и новичкам нужно приспособиться к клубу. Вероятно, будут и трудности". По его словам, главное - сохранить веру и постоянство.

Ройс дал совет своим профессиональным коллегам

После двенадцати лет в "Боруссии Дортмунд" бывший немецкий национальный игрок перешел в клуб MLS "Гэлакси" в Лос-Анджелесе. Ройс колебался, выделяя свой любимый момент из своей карьеры в Дортмунде, но в интервью он упомянул: "Я получал больше всего удовольствия от товарищества с парнями в раздевалке. Это общее чувство. Я могу только посоветовать каждому профессионалу ценить эти моменты. Они не вечны, все когда-нибудь заканчивается".

Футбол был важной частью жизни Марко Ройса, так как он провел множество лет, играя за футбольную команду "Боруссии Дортмунд". Ройс выразил свой восторг по поводу "замечательных усилений" в текущей команде, несмотря на то, что признал, что могут потребоваться ajustments и трудности из-за изменений в составе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

42-летний мужчина под воздействием алкоголя врезался в дерево.
Федеральные земли Германии

42-летний мужчина под воздействием алкоголя врезался в дерево.

Сорок двухлетний человек выехал с дорогой на автомобиле возле Штральзунда. Последующий тест на алкоголь выявил его сильное опьянение.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Мартин Хаберсаат выступает за решительное вмешательство правительства в сфере образования.
Федеральные земли Германии

Критикует недостаточное финансирование образовательных проектов: СПД

Депутат от SPD Мартин Хаберсаат критикует, что одну треть учащихся в северном регионе лишают справедливых возможностей получения образования по причине социальных факторов. Он призывает к финансовым вложениям.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Муниципальная ратуша в Мюнстере будет приглушена для 'Ночи Земли' в пятницу (архивное фото).
Федеральные земли Германии

"Темная ночь Земли": контраст тьмы с искусственным излучением света

Городские районы и местные власти в Северном Рейне-Вестфалии гасят свои освещения в пятничные ночи в рамках кампании "Ночь Земли", чтобы призвать к осознанию проблем освещенности.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Возникающий в национальной команде член, Ангело Штиллер из Штутгарта, вызывает волнение на...
Федеральные земли Германии

Киммич демонстрирует необоснованную одержимость, преуспевая в качестве техника ногтей.

После ევромпирионад дома команда национальной сборной обновилась одним игроком. Этот новичок, Ангело Штиллер, быстро производит впечатление на тренировках. Проще говоря, Штиллер демонстрирует храбрость и выносливость.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Ежедневные подсказки и решение для среды, 4 сентября 2024 г. (Не изменилось)
Полезное

Сегодняшняя статья New York Times Крусовода и решения для 4 сентября 2024 года

Сегодняшняя статья New York Times Крусовода и решения для 4 сентября 2024 года Если вы ищете ответы на Связи головоломку от 4 сентября 2024 года, вы попали по адресу. Я поделюсь подсказками, советами и стратегиями, а также конечными решениями для всех четырех категорий. По ходу дела объясню значения сложных слов

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
42-летний мужчина под воздействием алкоголя врезался в дерево.
Федеральные земли Германии

42-летний мужчина под воздействием алкоголя врезался в дерево.

Сорок двухлетний человек выехал с дорогой на автомобиле возле Штральзунда. Последующий тест на алкоголь выявил его сильное опьянение.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Бывший генеральный директор Volkswagen Мартин Винтеркорн в настоящее время дает показания в суде Volkswagen.
Экономика

Бывший генеральный директор Volkswagen Мартин Винтеркорн в настоящее время дает показания в суде Volkswagen.

После прошествия времени после дизельного скандала начинается суд над бывшим членом совета директоров Volkswagen Винтеркорном. После ознакомления с обвинением в течение часов 77-летний мужчина выступает с желанием выразить свои мысли.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно