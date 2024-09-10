Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовости

Возвращение в бассейн вызвало воспоминания о нападении акулы, в результате чего она потеряла ногу.

По возвращении в воду после ампутации ноги в результате атаки акулы американская пловчиха Али Трувит была напомнена о том страшном дне звуком воды, тихо отдающимся в бассейне, вызывая тревожные воспоминания.

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут
Али Трувит завоёвывает свою первую серебряную медаль на паралимпийских играх в Париже.
Али Трувит завоёвывает свою первую серебряную медаль на паралимпийских играх в Париже.

Возвращение в бассейн вызвало воспоминания о нападении акулы, в результате чего она потеряла ногу.

"Было действительно сложно," - сказала она Дону Ридделлу из CNN. "В тот момент, физически, холодная вода отправляла ощущения, подобные электрическим разрядам, в мою недавно ампутированную ногу из-за новых нервных окончаний. Эмоционально, звук воды вызывал воспоминания об атаке."

Однако были "искры оптимизма", - добавила она. "Были моменты в воде, которые казались мирными и приятными, когда я пыталась возродить свою любовь к воде."

И, к удивлению, всего через 16 месяцев она плавала на самой престижной сцене, завоевав две серебряные медали Паралимпиады в Париже в женском заплыве на 400 метров в классе S10 и на 100 метров на спине.

"Это трудно описать, но это все благодаря бесчисленному количеству людей, которые поддерживали меня в этом году, даже на трибунах во время игр в Париже", - сказала она.

Трувит была конкурентоспособной пловчихой в Йельском университете, изучала когнитивную науку и экономику, и была в отпуске со своей teammate Софи Пилкинтон, когда произошло нападение. Они ныряли с трубкой в Turks and Caicos Islands.

"Это был страшный день, страшное время и трагический момент, который я не пожелала бы и своему худшему врагу", - сказала Трувит. "Но когда я смотрю назад сейчас, я фокусируюсь на мужестве, которое показали Софи и я, и насколько благодарна я за спокойствие, медицинские знания и бескорыстие Софи, которые спасли мою жизнь."

Они смогли отразить нападение акулы и доплыть до лодки, где ее друг наложил жгут, чтобы остановить кровотечение. Трувит была затем эвакуирована вертолетом в больницу, где врачи оперировали трижды и finally ампутировали ее левую ногу ниже колена в день ее 23-летия.

"У меня до сих пор бывают воспоминания об атаке, и в первые дни у меня были несколько кошмаров", - сказала она. "Моя мама проводила бессонные ночи со мной, помогая мне преодолеть их. Но я научилась противостоять своему страху, зная, что я могу испытать приступ, почувствовать страх и все равно преодолеть это."

Вскоре после нападения Ноэль Ламберт, американская паралимпийская легкоатлетка, которая также соревновалась в Париже, связалась с Трувит и посеяла идею соревноваться на Паралимпийских играх.

"Это началось как миссия вернуть свою любовь к плаванию, затем получить какую-то тренировку и кардио, которой я так не хватало", - сказала она. "Это превратилось в вопрос: 'А что если бы я смогла?' У меня обычно были 'а что если' с отрицательным концом, полные страха и тревоги. Но этот 'а что если' был волнующим и полным надежды, окруженным печалью и слезами."

Ее семья, тренер, который вышел из отставки, чтобы вернуть ее к соревнованиям по плаванию, и друзья, в том числе те, кто спас ей жизнь, все были там, чтобы поддержать ее, когда она завоевала свои серебряные медали, написав в Instagram: "Мои спасители, герои, сестры, лучшие друзья. Самые самоотверженные, невероятные, заботливые, сильные вдохновения, которые у меня когда-либо будут."

Несмотря на травматический опыт, плавание все еще приносило Трувит чувство радости, как она отметила: "Были моменты в воде, которые казались мирными и приятными, когда я пыталась возродить свою любовь к воде." Кроме того, ее преданность спорту принесла значительные результаты, приведя ее к победе в двух серебряных паралимпийских медалях в соревнованиях по плаванию.

На Yardе Труит выделилась как строгая пловчиха во время своих студенческих лет.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Эрлинг Хааланд выражает скорбь по поводу смерти одного из своих дорогих друзей
Спорт

Эрлинг Хааланд выражает скорбь по поводу смерти одного из своих дорогих друзей

Эрлинг Хааланд выражает скорбь по поводу смерти одного из своих дорогих друзей Эрлинг Хаaland скорбит по кончине своего дорогого друга Ивара Эггя, который ушёл из жизни в возрасте 59 лет. Эггя играл ключевую роль в команде Хааланда, выступая в качестве её главного организатора, в то время как Альф-Инджэ Хаaland выступал

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Максимилиан Мартерер приносит очередную победу allemande мужской теннисной команде в конкурсе...
Спорт

Теннисная команда побеждает Чили.

Теннисная команда побеждает Чили. Сборная Германии по Кубку Дэвиса практически гарантировала себе место в финале в Малаге. Во втором матче группового этапа против Чили Янник Ханфманн одержал победу над мировым номером 22 Алехандро Табило со счетом 7:5, 6:4. Эта победа стала второй подряд для Германии, обе встречи прошли

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно