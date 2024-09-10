Возвращение в бассейн вызвало воспоминания о нападении акулы, в результате чего она потеряла ногу.

"Было действительно сложно," - сказала она Дону Ридделлу из CNN. "В тот момент, физически, холодная вода отправляла ощущения, подобные электрическим разрядам, в мою недавно ампутированную ногу из-за новых нервных окончаний. Эмоционально, звук воды вызывал воспоминания об атаке."

Однако были "искры оптимизма", - добавила она. "Были моменты в воде, которые казались мирными и приятными, когда я пыталась возродить свою любовь к воде."

И, к удивлению, всего через 16 месяцев она плавала на самой престижной сцене, завоевав две серебряные медали Паралимпиады в Париже в женском заплыве на 400 метров в классе S10 и на 100 метров на спине.

"Это трудно описать, но это все благодаря бесчисленному количеству людей, которые поддерживали меня в этом году, даже на трибунах во время игр в Париже", - сказала она.

Трувит была конкурентоспособной пловчихой в Йельском университете, изучала когнитивную науку и экономику, и была в отпуске со своей teammate Софи Пилкинтон, когда произошло нападение. Они ныряли с трубкой в Turks and Caicos Islands.

"Это был страшный день, страшное время и трагический момент, который я не пожелала бы и своему худшему врагу", - сказала Трувит. "Но когда я смотрю назад сейчас, я фокусируюсь на мужестве, которое показали Софи и я, и насколько благодарна я за спокойствие, медицинские знания и бескорыстие Софи, которые спасли мою жизнь."

Они смогли отразить нападение акулы и доплыть до лодки, где ее друг наложил жгут, чтобы остановить кровотечение. Трувит была затем эвакуирована вертолетом в больницу, где врачи оперировали трижды и finally ампутировали ее левую ногу ниже колена в день ее 23-летия.

"У меня до сих пор бывают воспоминания об атаке, и в первые дни у меня были несколько кошмаров", - сказала она. "Моя мама проводила бессонные ночи со мной, помогая мне преодолеть их. Но я научилась противостоять своему страху, зная, что я могу испытать приступ, почувствовать страх и все равно преодолеть это."

Вскоре после нападения Ноэль Ламберт, американская паралимпийская легкоатлетка, которая также соревновалась в Париже, связалась с Трувит и посеяла идею соревноваться на Паралимпийских играх.

"Это началось как миссия вернуть свою любовь к плаванию, затем получить какую-то тренировку и кардио, которой я так не хватало", - сказала она. "Это превратилось в вопрос: 'А что если бы я смогла?' У меня обычно были 'а что если' с отрицательным концом, полные страха и тревоги. Но этот 'а что если' был волнующим и полным надежды, окруженным печалью и слезами."

Ее семья, тренер, который вышел из отставки, чтобы вернуть ее к соревнованиям по плаванию, и друзья, в том числе те, кто спас ей жизнь, все были там, чтобы поддержать ее, когда она завоевала свои серебряные медали, написав в Instagram: "Мои спасители, герои, сестры, лучшие друзья. Самые самоотверженные, невероятные, заботливые, сильные вдохновения, которые у меня когда-либо будут."

Несмотря на травматический опыт, плавание все еще приносило Трувит чувство радости, как она отметила: "Были моменты в воде, которые казались мирными и приятными, когда я пыталась возродить свою любовь к воде." Кроме того, ее преданность спорту принесла значительные результаты, приведя ее к победе в двух серебряных паралимпийских медалях в соревнованиях по плаванию.

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