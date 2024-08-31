- Возвращение в аудиторию красногрешивой Розы: заявляет о приверженности улучшению

До матча в отеле главный тренер Марко Розе похвалил судью Маттиаса Йолленбека за прогресс, но ситуация резко ухудшилась в течение нескольких часов. Во время победной игры 3:2 над Байером Леверкузеном страстный тренер Лейпцига получил красную карточку, что вынудило его наблюдать за оставшейся частью матча с трибун.

"Виноват полностью. Правила изменились, они ясны. Я хотел поговорить после первой желтой карточки, но все вышло не так, как планировалось", - сказал Розе телеканалу Sky. Он добавил: "Я принимаю это. В той ситуации я заслужил это". Йолленбек, уже настроенный, слушал.

Розе признает вину: было очевидно, что последует дальше

В прошлом сезоне Розе получил четыре желтые карточки и пропустил один матч. "Смешно то, что мы встретились сегодня днем, мы жили в том же отеле, что и судьи. Я им сказал: в этом году будет по-другому. Теперь я нахожусь в положении, когда мне приходится извиняться и исправлять свои слова, потому что в итоге было очевидно, что последует дальше", - сказал Розе: "Я принимаю красную карточку, обещаю исправиться. Я такой, какой я есть. Если ошибаюсь, то могу признать это. В этот раз я ошибся".

"Несмотря на обещание исправиться, тренер Розе снова оказался в дисциплинарной ситуации во время матча".

"Определенный стать лучше, Розе пообещал сосредоточиться на улучшении своего поведения на бровке в предстоящих играх".

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