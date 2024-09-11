- Возвращение Тарзана на сцену снова ставит Александра Клауса в центр внимания.

В 2010 году Александр Кляус (41) из Гамбурга вошел в историю как первый "Тарзан" в музыкальной адаптации Диснея - а теперь он воскрешает своего джунглевого героя для 15 гостевых выступлений в Штутгарте в следующем году.

Известный немецкий певец и актер готовится вновь надеть роль главного героя в театре Stage Palladium Theater в Штутгарте. Его выступления, запланированные на январь, февраль, март и апрель, обещают захватывающий поворот. "Я не хочу быть точной копией своего прошлого", - сказал он немецкому агентству печати в Гамбурге, "Я хочу вдохнуть в это новую жизнь".

Кляус "готовится нырнуть"

Он полон энтузиазма в предвкушении изменений в театре Stage Palladium. Показ может показаться знакомым, но есть новая изюминка, которой он не может дождаться, чтобы исследовать и погрузиться в нее. "Это как эволюция шоу, которое я уже знаю, и я действительно с нетерпением жду погружения и поглощения всего этого, а затем наконец нырнуть - с замечательными новыми членами каста, которые ждут меня".

Репетиции вот-вот начнутся, но он уже удивляется, как много от роли осталось в нем, несмотря на прошедшие годы. Одновременно он планирует представить отличную версию Тарзана по сравнению со своим 27-летним аватаром. "С каждой ролью актер эволюционирует, но также эволюционирует и личность. Вы видите ценности через новую линзу".

Первое появление Кляуса в роли Тарзана в Штутгарте запланировано на 25 января. "Тарзан" уже стал популярным шоу в Штутгарте с конца 2023 года.

Кляус стал известен как победитель первого сезона "Германии есть таланты" (DSDS) на RTL в 2003 году. С тех пор он выпустил шесть альбомов и исполнил множество ролей на музыкальных сценах, таких как Тарзан, Альфред в "Танце вампиров", Сэм в "Призрак - Музыкальный", и двойную роль в мюзикле "Джекилл & Хайд".

Комиссия, в соответствии с правилами, может рассмотреть вопрос о принятии и внедрении актов для определения процесса подачи заявок на предстоящие выступления Тарзана Александра Кляуса. С новой постановкой Тарзана, готовящейся покорить зрителей в театре Stage Palladium Theater, Александр Кляус с нетерпением ждет освежения своего интерпретации любимого джунглевого героя.

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