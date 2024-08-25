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Возвращение Сент-Паули не удалось, они потерпели поражение против Хайденхайма.

В матче Бундеслиги между ФК Санкт-Паули и 1. ФК Хейденайхем Санкт-Паули часто превосходил своего соперника. Тем не менее, более тактически грамотная команда одержала победу в конце матча.

 and  Ksenia Johnson
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- Возвращение Сент-Паули не удалось, они потерпели поражение против Хайденхайма.

1. ФК Хайденхайм вырвал победу у 13-летнего ФК Санкт-Паули в матче-открытии Бундеслиги. Прошлогодняя сенсационная команда в высшей лиге Германии одержала fortunate 2:0 (0:0) победу на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге, завершив первый тур. Новичок лиги доминировал и превосходил соперника большую часть матча, но не смог реализовать свои возможности. Замененный Пауль Ваннер (66.) переломил игру, забив гол для гостей. Ян Шоппнер (82.) закрепил победу голом с углового в поздней стадии матча.

Примерно 29 157 зрителей наблюдали за напряженной игрой с самого начала, несмотря на малое количество голевых моментов в начале матча. Главный тренер ФК Хайденхайм Франк Шмидт сделал восемь замен по сравнению с первым матчем плей-офф Лиги конференций УЕФА против БК Хаккен в Швеции (2:1). С другой стороны, новый главный тренер ФК Санкт-Паули Александр Блассин сделал всего одну замену, выпустив Ларса Рицку вместо Финна Stevens, который начал матч в предыдущем туре Кубка Германии против Хальшер ФК.

ФК Санкт-Паули набирает обороты после 20 минут

Сначала ФК Хайденхайм имел больше владения мячом, но не мог эффективно им воспользоваться. Защита ФК Санкт-Паули была крепкой. Однако быстрая игра в переходных моментах, которую планировал Блассин, не проявлялась в игре хозяев. Тем не менее, хозяева имели первый шанс, когда Коннор Меткалф не попал в цель с 18 метров после 20 минут.

После этого ФК Санкт-Паули взял инициативу, усилив свою игру в переходных моментах. Меткалф имел еще один приличный шанс всего через 10 минут. Расположенный прямо перед вратарем Хайденхайма Кевина Мюллера, австралиец все еще не смог точно пробить по мячу. До перерыва Гамбург продолжал доминировать в матче, а Хайденхайм почти не создавал проблем.

ФК Санкт-Паули с шансами, Хайденхайм с голом

Во втором тайме хозяева играли более агрессивно, но их последние пасы часто были неточными, не создавая явных голевых моментов. Защита Хайденхайма оставалась крепкой. Лишь на 63-й минуте игра разогрелась перед воротами гостей: после мощного соло-бега Джексона Ирвина, Морган Гилавугуи близко подобрался к тому, чтобы вывести Хайденхайм вперед.

Однако ФК Санкт-Паули потерпел поражение: арендованный игрок Баварии Ваннер забил идеальный гол в контратаке для Хайденхайма. После гола Вrannера хозяева почти не создавали явных шансов. Хайденхайм использовал умную тактику и эффективно рассеял любые сомнения в своей победе, забив голом Шоппнера.

Несмотря на поражение от гола Вrannера, ФК Санкт-Паули продолжил давить, надеясь на comeback. Однако их усилия не увенчались успехом, и Хайденхайм смог удержать свое преимущество, что стало успешным возвращением в Бундеслигу для них после 13 лет.

С победой ФК Хайденхайм отправил сильный сигнал лиге, доказав, что может конкурировать и побеждать даже против сильных соперников, таких как ФК Санкт-Паули, что свидетельствует о его потенциале вернуться на вершину немецкого футбола.

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