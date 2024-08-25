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Возвращение к обычной работе после перерыва: руководство.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
С трудом возвращаетесь к работе после отпуска? Постепенное возвращение к рабочей рутине поможет...
С трудом возвращаетесь к работе после отпуска? Постепенное возвращение к рабочей рутине поможет справиться с постотпускной тоской.

Возвращение к обычной работе после перерыва: руководство.

Откладывание выбора места для отдыха до последней минуты может привести к хаосу, когда вы вернетесь на работу. Это поведение часто провоцирует то, что называется "синдромом возвращения с отпуска". Вот как избежать этой ловушки.

Спешка с возвращением домой, последняя транспортная опция, приезд поздно ночью и погружение в работу на следующий день среди горы грязного белья и нераспакованного багажа? Звучит знакомо? Несмотря на то, что сотрудники максимально используют свой отпуск, они также случайно нарушают расслабление, которое получили.

Немедленный спад настроения и мотивации на работе после отпуска - распространенная жалоба. Этот синдром происходит, когда тело все еще находится в режиме отдыха и пытается адаптироваться к рабочим требованиям. Но его можно предотвратить.

1. Уделите время себе

Если возможно, не спешите возвращаться домой в последний день отпуска. Переход обратно на работу будет более плавным. IFBG рекомендует сохранить часть расслабления, полученного во время отпуска - например, наслаждаться итальянской едой дома после поездки в Италию или выделить время для медитации и упражнений осознанности. INQA рекомендует начать первый рабочий день без назначенных встреч, чтобы создать спокойную обстановку и получить общее представление.**

2. Сократите рабочую неделю

Вместо того чтобы сразу начать полную рабочую неделю после отпуска, рассмотрите возможность сократить ее до нескольких дней. IFBG предлагает начать в среду или четверг, если это возможно. С более короткой рабочей неделей выходные близко, что помогает уменьшить синдром возвращения с отпуска.**

3. Не бойтесь немного солгать

По словам INQA, если вы хотите дать себе немного времени, продлите сообщение "вне офиса" хотя бы на один дополнительный день. Это может заставить коллег немного дольше ждать звонков или писем.**

Работодатели могут заметить снижение продуктивности и мотивации своих сотрудников после отпуска из-за синдрома возвращения с отпуска. Чтобы помочь облегчить это, поощрение более длительных сообщений "вне офиса" или начало рабочей недели в более поздние дни позволяет сотрудникам вернуться к работе в более расслабленном темпе.**

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