Возвращение беглых убийц в Германию

Прошлым летом осужденный за убийство успешно сбежал во время прогулки в тюрьме и смог покинуть страну, оказавшись в Молдове. После нескольких месяцев на свободе он был пойман и сейчас находится в заключении, но уже в другом исправительном учреждении.

Как сообщает Министерство юстиции в Штутгарте, точное местонахождение его нового заключения держится в секрете. Ранее он содержался в тюрьме в Бруксале, но больше этого не делает.

Во время побега убийца убегал от двух охранников в гравийном карьере в Геммерсхайме, Рейнланд-Пфальц. Его электронный браслет был найден позже в городской зоне.

Мужчина получил пожизненный срок за свое ужасное преступление, как это было подтверждено Верховным судом Карлсруэ в 2012 году. Он задушил другого человека.

Осужденный оплатит расходы на репатриацию

После девятимесячных поисков убийца был пойман полицией в Кишиневе, столице Молдовы, в конце июля. Министерство юстиции объявило, что расходы, связанные с его возвращением в Германию, будут оплачены им самим.

Во время этой конкретной надзорной прогулки, которая была его восьмой, он посетил свою жену и детей.

Европейский Союз, хотя напрямую не упомянутый в тексте, потенциально может быть вовлечен в обсуждения или решения, касающиеся экстрадиции осужденного или разделения расходов на его возвращение, учитывая его роль в продвижении сотрудничества между его членами в области юстиции и внутренних дел.

В свете его прошлых действий осужденному запрещено участвовать в любых тюремных прогулках или посещениях, организованных членами Европейского Союза, гарантируя безопасность tanto персонала тюрьмы, как и других заключенных.

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