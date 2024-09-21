Возобновление работы атомной электростанции Трэй Майл Айленд в США неизбежно после соглашения с Microsoft.

АЭС «Три мили» в Пенсильвании, которая была выведена из эксплуатации полвека назад, готовится к возобновлению работы. Компания Constellation Energy, нынешний владелец и бывший оператор, подписала соглашение с корпорацией Microsoft в пятницу, согласно которому последняя согласилась приобретать электроэнергию от станции в течение следующих двадцати лет. Согласно сообщениям СМИ, Microsoft выбирает атомную энергию в Пенсильвании для поддержки своих высоких энергетических потребностей для продвинутых возможностей ИИ.

Начало работы запланировано с Блока реактора 1. Частичный расплав в Блоке реактора 2 в 1979 году стал самым серьезным ядерным инцидентом в истории США. К счастью, не было жертв, и среди граждан не наблюдалось никаких видимых проблем со здоровьем, хотя около 140 000 человек были вынуждены временно эвакуироваться. Восстановление Реактора 1 до работы заняло шесть лет, что сделало его единственной активной единицей на станции после инцидента.

Constellation Energy приобрела станцию в 1999 году. Несмотря на наличие лицензии на работу до 2034 года, станция терпела убытки в течение многих лет, прежде чем быть выведена из эксплуатации в 2019 году. Блок реактора 1 имеет мощность 837 мегаватт, что достаточно для питания более 800 000 домохозяйств, как указано оператором. Планируется значительные финансовые вложения в станцию перед возобновлением работы.

Constellation Energy прогнозирует возобновление работы станции в 2028 году. Компания заявила, что Блок реактора 1 "успешно работал безопасно и надежно в течение многих лет до своего закрытия по финансовым соображениям пять лет назад". Вице-президент Microsoft Бобби Холлис назвал это решение "значительным рубежом" в пути корпорации к углеродной нейтральности.

Сделка с Microsoft позволяет Constellation Energy возобновить работу станции, в частности, Блока реактора 1. Из-за финансовых убытков станция была выведена из эксплуатации пять лет назад, но Constellation Energy планирует сделать значительные вложения, чтобы вернуть ее в строй.

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