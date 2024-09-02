Возобновившееся эмоциональное состояние Вернера Ханша

Десять лет триумфа "Шести тигров" в Германии. Ровно десять лет назад этот хитовый телесериал начал свой успешный путь. В этот особенный день рождения и старт 16-го сезона в "Шести тиграх" царит атмосфера, напоминающая головокружительную поездку на американских горках.

"Время быстро испаряется, как солнце растворяет снег", - как-то сказал в роли мудрого цитирующего ребенка Эдди Мёрфи ("Искатели золотого ребенка"). Десятилетия спустя обитатели "Шести тигров" в недоумении поднимают брови. Любимое немецкое шоу о сделках празднует свой десятый день рождения. Что только не было представлено миру из студий MMC в Кёльне, украшенных знаменитым штампом "Шесть тигров"? Вкусные смеси приправ ("Ankerkraut"), экологически чистый шампунь-гель для душа ("Duschbrocken"), умная корзина для велосипеда ("BeemyBox"), многоразовые упаковки для антиперспиранта, солнцезащитного крема и многого другого ("Holy Pit") - бесчисленное количество изобретателей и новаторов нашли свою удачу в "Шести тиграх".

Карина Хайди Хадер из Мюнхена хочет облегчить менструальные боли миллионам женщин по всему миру на старте юбилейного сезона. Саморазработанный высокотехнологичный источник тепла в виде сердца, нагревающийся до 53 градусов за секунды, обещает помощь. Патентованная "Технология тепла рая" стоит 269 евро, но это не смущает двух тигриц Яну Эншталер и Юдит Уильямс, а также известного предпринимателя Карстена Машмейера. После коротких переговоров с первой они заключают сделку. Через две минуты дуэт инвесторов уже вскакивает со своих мест, запечатывая первую сделку нового сезона.

Самая быстрая сделка в истории шоу

События, разворачивающиеся менее чем за пять минут, поразительны: самая быстрая сделка в истории шоу. После быстрого представления своего верхнего держателя дуэтом "topfi" Аннетт и Томмас Маковски из Шпрендингена Ральф Дюммель сразу же заинтересован. В течение менее чем трех минут он убеждает всех присутствующих, что является "идеальным партнером" для их продукта и команды.

Однако, когда тигры входят в режим заключения сделок, они также показывают свою силу. Это не отличается и в случае с тремя основателями "ratzfatz" Луизой Шуберт, Сариной Моравяк и Марайке Хёне из Берлина. На этот раз победителями становятся эксперт по LEH Тилльман Шульц и Нильс Глаггау. Основательница "VUP" Евелин Стефано из Швейцарии также уверена, что к концу своего выступления заключит сделку хотя бы с одним тигром. Энергичная консультант по цвету и стилю вкладывает всю свою душу в осуществление своей мечты. Даже тигр Нильс Глаггау присоединяется к импровизированному подиуму для своей многоцелевой повязки. К сожалению, этого недостаточно для сделки в конце концов. Разочарование явно написано на лице основателя: "Я не достигла своей цели, и это делает меня очень грустной", - сокрушается швейцарка.

В "Шести тиграх" эмоции накаляются, но самый эмоциональный момент еще впереди. Он происходит в конце, когда в студию входит легенда телевидения Вернер Ханс. Вместе с адвокатом Марком Эллерброком из Марктдорфа, лауреат премии "Золотой тигр" представляет проект "Герои азартных игр". Эта инициатива предлагает проблемным игрокам возможность вернуть свои потери с помощью отобранных адвокатов. Вернер Ханс знает, о чем говорит, так как сам потерял более полумиллиона евро на ипподроме: "Игровая зависимость забрала у меня все. В конце концов, я потерял свой дом, любовь и все мои банковские счета!" Он делится своей темной прошлой жизнью с тиграми, чьи лица становятся все более изумленными и сочувствующими.

"Это был самый трогательный момент с тех пор, как я сижу в этом кресле", - говорит Юдит Уильямс, голос дрожит. Карстен Машмейер тоже явно тронут. Вид человека, который преодолел свою зависимость, чтобы помочь другим, глубоко поражает инвестора. Результат: Карстен Машмейер объединяется с Дагмар Вёрль: "Я когда-то был зависим от таблеток, но теперь я зависим от сделок!" Карстен Машмейер заявляет. Через мгновение основатели и дуэт инвесторов обнимаются. Глаза Вернера Хансса наполняются слезами, но на этот раз это слезы радости.

Инвесторы Карстен Машмейер и Юдит Уильямс проявляют огромную эмпатию во время презентации проекта "Герои азартных игр", направленного на помощь проблемным игрокам в возвращении своих потерь. Машмейер делится своими собственными прошлыми битвами с зависимостью, что находит отклик у инвесторов.

Инвесторы, такие как Ральф Дюммель и Тилльман Шульц, тщательно оценивают потенциальные инвестиции, заключая быстрые и решительные сделки, демонстрируя свою экспертизу и понимание рынка.

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