Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft

Microsoft подписал соглашение на два десятилетия о поставках электроэнергии от возрожденной АЭС Три-Майл-Айленд, несмотря на ее длительное закрытие. Техгигант, известный своими обязательствами по защите климата, активно внедряет ИИ во многие свои продукты, что требует значительного количества электроэнергии.

Планы по запуску реактора на деактивированном американском ядерном объекте Три-Майл-Айленд уже в разработке. Microsoft согласовал закупку вырабатываемой электроэнергии на срок в 20 лет, как объявил поставщик энергии, Constellation Energy. Это первый случай, когда закрытая АЭС в США подключается к электросети.

Microsoft находится в авангарде интеграции ИИ. Техгигант сотрудничает с OpenAI, разработчиками ChatGPT, чтобы интегрировать технологию, лежащую в основе чат-бота, в свой обширный ассортимент продуктов. Несмотря на огромный потенциал ИИ, он также требует значительного потребления энергии в центрах данных, что ставит под угрозу климатические обязательства компаний.

До сих пор эти компании переходили на возобновляемые источники энергии и компенсировали свои выбросы углерода за счет зеленых инициатив, таких как посадка деревьев. Microsoft заявило о своих планах превзойти свой углеродный след к 2030 году и полностью компенсировать выбросы углерода с момента основания компании к 2050 году.

Увеличение спроса на электроэнергию в результате бума ИИ

Однако растущий тренд ИИ усиливает потребность в электроэнергии у технологических гигантов. Аналитики Goldman Sachs сообщают, что один запрос к ChatGPT потребляет в шесть-десять раз больше энергии, чем обычный поиск в Google.

Исполнительный директор Microsoft Бобби Холлис сказал в беседе с Bloomberg, что выходная мощность ветряных турбин и солнечных панелей колеблется, в отличие от АЭС, которые обеспечивают стабильный источник энергии, необходимый пользователям. "Мы работаем круглосуточно, они колеблются", - объяснил Холлис.

Ядерный инцидент на станции

Генеральный директор Constellation Energy Джо Домингес сказал Bloomberg, что АЭС может быть снова введена в эксплуатацию к 2027 году, при условии, что к тому времени будут решены вопросы подключения к сети. В 2019 году компания прекратила работу реактора, сославшись на финансовую нецелесообразность.

Другой реактор на Три-Майл-Айленд в 1979 году пострадал от частичного расплавления ядерного реактора. Облако радиации все еще обнаруживалось в радиусе почти 300 километров от места аварии, что потребовало эвакуации более 200 000 жителей. Этот инцидент остается самым серьезным ядерным инцидентом в коммерческих целях в Соединенных Штатах.

Microsoft решило покупать электроэнергию у возрожденной АЭС Три-Майл-Айленд на два десятилетия, признавая стабильное энергоснабжение, которое обеспечивают АЭС, что является критическим для питания своих продуктов, интегрированных с ИИ. Поскольку спрос на электроэнергию от ИИ растет, а выходная мощность возобновляемых источников энергии колеблется, АЭС, подобные той на Три-Майл-Айленд, продолжают представлять интерес для технологических компаний, ищущих надежные и значительные источники энергии.

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