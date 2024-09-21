Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиАтомные электростанции

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут
АЭС «Три мили» была временно остановлена в 2018 году, а затем были объявлены планы по повторному...
АЭС «Три мили» была временно остановлена в 2018 году, а затем были объявлены планы по повторному запуску реактора в следующем году.

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft

Microsoft подписал соглашение на два десятилетия о поставках электроэнергии от возрожденной АЭС Три-Майл-Айленд, несмотря на ее длительное закрытие. Техгигант, известный своими обязательствами по защите климата, активно внедряет ИИ во многие свои продукты, что требует значительного количества электроэнергии.

Планы по запуску реактора на деактивированном американском ядерном объекте Три-Майл-Айленд уже в разработке. Microsoft согласовал закупку вырабатываемой электроэнергии на срок в 20 лет, как объявил поставщик энергии, Constellation Energy. Это первый случай, когда закрытая АЭС в США подключается к электросети.

Microsoft находится в авангарде интеграции ИИ. Техгигант сотрудничает с OpenAI, разработчиками ChatGPT, чтобы интегрировать технологию, лежащую в основе чат-бота, в свой обширный ассортимент продуктов. Несмотря на огромный потенциал ИИ, он также требует значительного потребления энергии в центрах данных, что ставит под угрозу климатические обязательства компаний.

До сих пор эти компании переходили на возобновляемые источники энергии и компенсировали свои выбросы углерода за счет зеленых инициатив, таких как посадка деревьев. Microsoft заявило о своих планах превзойти свой углеродный след к 2030 году и полностью компенсировать выбросы углерода с момента основания компании к 2050 году.

Увеличение спроса на электроэнергию в результате бума ИИ

Однако растущий тренд ИИ усиливает потребность в электроэнергии у технологических гигантов. Аналитики Goldman Sachs сообщают, что один запрос к ChatGPT потребляет в шесть-десять раз больше энергии, чем обычный поиск в Google.

Исполнительный директор Microsoft Бобби Холлис сказал в беседе с Bloomberg, что выходная мощность ветряных турбин и солнечных панелей колеблется, в отличие от АЭС, которые обеспечивают стабильный источник энергии, необходимый пользователям. "Мы работаем круглосуточно, они колеблются", - объяснил Холлис.

Ядерный инцидент на станции

Генеральный директор Constellation Energy Джо Домингес сказал Bloomberg, что АЭС может быть снова введена в эксплуатацию к 2027 году, при условии, что к тому времени будут решены вопросы подключения к сети. В 2019 году компания прекратила работу реактора, сославшись на финансовую нецелесообразность.

Другой реактор на Три-Майл-Айленд в 1979 году пострадал от частичного расплавления ядерного реактора. Облако радиации все еще обнаруживалось в радиусе почти 300 километров от места аварии, что потребовало эвакуации более 200 000 жителей. Этот инцидент остается самым серьезным ядерным инцидентом в коммерческих целях в Соединенных Штатах.

Microsoft решило покупать электроэнергию у возрожденной АЭС Три-Майл-Айленд на два десятилетия, признавая стабильное энергоснабжение, которое обеспечивают АЭС, что является критическим для питания своих продуктов, интегрированных с ИИ. Поскольку спрос на электроэнергию от ИИ растет, а выходная мощность возобновляемых источников энергии колеблется, АЭС, подобные той на Три-Майл-Айленд, продолжают представлять интерес для технологических компаний, ищущих надежные и значительные источники энергии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Сообщения главы Bosch показывают, что потребители склонны откладывать покупки.
Экономика

Bosch снижает ожидания по более доступным ценам на тепловые насосы

Bosch снижает ожидания по более доступным ценам на тепловые насосы Штаб-квартира Bosch, Стефан Хартунг, не ждет существенного снижения цен на тепловые насосы. Несмотря на падение спроса на эти устройства, он предостерегает: "Не ждите, что они станут дешевле в ближайшее время". Качественные материалы, такие как медь, цены на которые

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Мы стратегически производим там, где выгоды наивысшие.
Экономика

Энергетические отрасли должны быть привлечены к повестке дня Фратцшера.

Энергетические отрасли должны быть привлечены к повестке дня Фратцшера. Масштабные потребители энергии в Германии недовольны высокими затратами. Целые секторы, в том числе рабочие места, выражают обеспокоенность переездом. По словам известного экономиста Марселя Фратцшера, это не проблема, а "необходимый шаг". Президент DIW Марсель Фратцшер предсказывает, что во время энергетического

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Руководитель Bosch планирует начать сокращение персонала
Экономика

Руководитель Bosch планирует начать сокращение персонала

Руководитель Bosch планирует начать сокращение персонала **Bosch сталкивается с трудностями в различных секторах продаж, что может привести к увольнению тысяч сотрудников. Председатель правления BoschHartung намекает на возможность дополнительных увольнений, заявляя: "Текущая экономическая ситуация затрудняет прогнозирование. Неясно, какие производственные секторы будут жизненно важны в каких областях через пять лет. Следовательно,

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
За время своего существования немецкий билет был приобретен более 13 миллионов раз.
Экономика

Специалисты выступают за адаптивные цены на билеты в Германии.

Специалисты выступают за адаптивные цены на билеты в Германии. Германский билет больше предпочитают пользователи, чем федеральные земли, и политики выражают мнения о потенциальном повышении цен с момента его дебюта. Эксперты рекомендуют сохранить доступность годовой подписки, ввести социальные и семейные тарифы и положить конец продолжающемуся дискуссии о стоимости. Согласно специалистам по

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Взгляд на Верхнюю палату Вены: Национальный совет Австрии, подобно немецкому Бундестагу, служит...
Политика

Информация, касающаяся избирательного процесса в Австрии

Информация, касающаяся избирательного процесса в Австрии Австрийская политика столкнулась с существенными изменениями: на выборах в Национальный совет 29 сентября Австрийская народная партия (ОВП) может потерять большинство во втором парламентском доме. Опросы указывают на резкий рост поддержки ультраправой популистской Австрийской партии свободы (АПС). ОВП может столкнуться с существенными потерями на парламентских

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Италия объявляет чрезвычайную ситуацию в двух регионах, пострадавших от наводнения
Политика

Италия внедряет кризисную ситуацию для двух затопленных районов

Италия внедряет кризисную ситуацию для двух затопленных районов Италия объявила чрезвычайное положение для двух затопленных регионов на севере страны после нескольких дней интенсивных дождей. Консервативное правительство во главе с премьер-министром Джорджией Мелони выделило 20 миллионов евро в качестве немедленной финансовой помощи регионам Эмилия-Романья и Марке. Тысячи дорог в пострадавших регионах

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно