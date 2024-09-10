- Вознаграждение продавца в H&M.

Сегодня, 18 июля, в 20:15 на RTL* выйдет программа sternTV, где будет подробно рассмотрена реальная зарплата учителя, заведующего отделом в Penny, врача скорой помощи и многих других профессий.

Обратите внимание: stern связан с RTL Germany.

После просмотра программы sternTV многие могут захотеть сравнить свою зарплату с теми, что были показаны в программе, возможно, даже посетив H&M за новой рабочей одеждой, чтобы почувствовать себя более уверенно в финансовом плане. Увидев разницу в зарплатах, некоторые могут даже подумать о смене карьеры на должности с более высокой оплатой, например, в крупных корпорациях, подобных H&M.

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