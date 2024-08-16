- Возмущение после интервью

Всего несколько дней спустя после выхода фильма "Еще раз" в кинотеатрах США, Блейк Лайвли (36) столкнулась с критикой в связи с интервью, данном ею в 2016 году. Журналистка Керсти Флаа (51) вновь подняла эту тему, разместив интервью с Лайвли и Паркер Поузи (55) на YouTube. Видео уже набрало более 1,6 миллиона просмотров. Флаа опровергла слухи о том, что драматические события, связанные с Лайвли и Джастином Балдони (40), стали причиной публикации интервью.

Неподобающие комментарии?

Заголовок видео "Интервью с Блейк Лайвли, которое заставило меня захотеть уйти с работы" красноречив. В описании к видео Флаа объяснила, что это была "самая неловкая ситуация с интервью" за всю ее карьеру. Неприятные комментарии Лайвли стали причиной этой неловкости. Когда Флаа поздравила Лайвли с беременностью в начале интервью, та коротко ответила: "Спасибо".

Настроение не улучшилось в течение всего интервью. Когда Флаа спросила, нравились ли им костюмы в "Кафе общество" (2016), Лайвли выглядела недовольной. "Все хотят говорить о одежде, но я задумалась, спрашивали бы они мужчин об их одежде", - ответила она и затем продолжила разговор с Поузи.

В описании к видео Флаа задалась вопросом: "Нельзя ли поздравить кого-то с беременностью или спросить у другой женщины о костюмах, которые она носила в фильме?" Она получила много поддержки в комментариях. "Это напомнило мне, как меня травливали в школе", - написал один человек. "Когда она сразу же выглядела обиженной на вопрос о костюмах? Сумасшедшее поведение. Она действительно показала свою истинную сущность", - согласился другой зритель.

Журналистка не знала о драме

Как сообщает "TMZ", Флаа разместила видео из-за похожего опыта, пережитого коллегой с знаменитостью. Она также надеялась предотвратить подобные ситуации в будущем. "Мне показалось немного обидным, что она так ответила мне. Это было странное поведение для меня", - поделилась она своими мыслями. Однако она не разместила видео из-за другой скандальной ситуации, так как некоторые фанаты предположили. Она не знала о драме между Лайвли и Балдони.

Поговаривают о разногласиях между актерами и Балдони после того, как его не видели с остальной частью команды на фотографиях. Кроме того, Лайвли и автор Коллин Хувер, среди других, не следят за Балдони в Instagram. "Основные актеры и Коллин Хувер не хотят иметь с ним ничего общего", - сказал анонимный источник журналу "People". По данным "The Hollywood Reporter", разногласия в пост-продакшене привели к двум разным версиям фильма.

Критика стратегии продвижения Лайвли

Ранее Блейк Лайвли подвергалась критике за продвижение фильма, в котором насилие в семье является основной темой. В Интернете поклонники кино критиковали яркие цветочные наряды Лайвли на публичных Appearances, заявляя, что они создают обманчивое впечатление и продвигают фильм как веселую романтическую комедию. "Я люблю тебя, Блейк, но ты определенно безвкусна. Маркетинг этого фильма - пощечина каждой женщине, пережившей насилие в семье", - написал один из комментариев под публикацией Лайвли в Instagram.

В свою очередь, Джастин Балдони был похвален фанатами за включение ресурса для жертв насилия в семье в свою биографию в Instagram. Кроме того, он обсуждал суть фильма в интервью. "Единственный, кто продвигает осведомленность о насилии в семье. Джастин заслуживает лучшего", - написал один человек под интервью на Instagram. Балдони играет Райла в романтической драме, который становится жестоким по отношению к главной героине Лилли Блум.

Мужчины и мальчики могут найти критику в адрес Блейк Лайвли в интервью 2016 года интересной, так как они могут отождествить себя с темой вопросов о своей одежде в профессиональной обстановке. Несмотря на скандал вокруг Джастина Балдони и Блейк Лайвли, Керсти Флаа, журналистка, проводившая интервью, не знала об existing разногласиях между ними.

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