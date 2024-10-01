Возможное изменение классификации: каннабис может быть перегруппирован как менее опасное вещество.

Примечание редактора: Подкаст "В погоне за жизнью с доктором Санджаем Гуптой" исследует медицинскую науку, стоящую за различными тайнами жизни. Послушайте эпизоды здесь.

(CNN) —Cannabis, более известный как марихуана, проходит путь к легальному признанию в Соединенных Штатах. Скоро он, возможно, достигнет значительного рубежа: переклассификации. Это технический термин для перевода его в категорию с меньшим риском, что смягчит некоторые федеральные ограничения.

Каннабис широко использовался в качестве лекарства в 1800-х и начале 1900-х годов. Однако его использование было фактически запрещено в 1937 году с принятием Закона о налоге на марихуану. С 1996 года марихуана стала доступна во многих штатах для медицинского или рекреационного использования взрослыми.

Однако на федеральном уровне дела обстоят иначе. В настоящее время каннабис классифицируется как наркотик I категории в соответствии с Законом о контроле за наркотиками, наряду с такими веществами, как героин и ЛСД. Наркотики I категории известны своим высоким потенциалом зависимости и отсутствием признанного медицинского применения. Министерство юстиции США рассматривает возможность перевода каннабиса из категории I в менее ограничительную категорию III.

Процесс переклассификации каннабиса сложен. В 2022 году президент Байден призвал к этому, что требует участия нескольких федеральных агентств, в том числе Администрации по контролю за наркотиками и Министерства здравоохранения и социальных служб. Последнее агентство обнаружило "обоснованные научные доказательства" медицинского применения каннабиса при определенных состояниях, таких как хроническая боль.

Доктор Стейси Грюбер, доцент психиатрии в Бостонской медицинской школе Гарварда, специализирующаяся на воздействии каннабиса на мозг, верит в его потенциальное медицинское применение.

"На данный момент есть достаточно доказательств, указывающих на то, что для определенных людей с определенными типами боли определенные каннабиноиды работают довольно хорошо", — заявила она в недавнем интервью главному медицинскому корреспонденту CNN доктору Санджаю Гупте в его подкасте "В погоне за жизнью".

Послушайте полный эпизод подкаста здесь.

Так что же это значит для среднестатистического американца, если каннабис будет переклассифицирован? Грюбер делится пятью ключевыми моментами о потенциальной переклассификации каннабиса.

1. Не ждите существенных изменений на потребительском уровне

Администрация по контролю за наркотиками назначила общественное слушание на 2 декабря, на котором эксперты и заинтересованные стороны обсудят предлагаемое изменение.

Если переклассификация произойдет, в некоторой степени каннабис по-прежнему будет регулироваться.

"Одна буква делает всю разницу: ПЕРЕклассификация не значит ДЕклассификация", — написала она в электронном письме. "Хотя переклассификация повлияет на налоговые Implications для индустрии и изменит административную нагрузку для исследователей, она, вероятно, не повлияет на потребителей и пациентов".

Она объяснила, что каннабис все равно не будет доступен в аптеках или в общем магазине как вещество III категории.

2. Проведите тщательное исследование

Будьте честны с собой: убедитесь, что вы понимаете, чего хотите добиться с помощью каннабиса/каннабиноидов, прежде чем покупать что-либо.

"Будьте честны с собой: убедитесь, что вы понимаете, чего хотите добиться с помощью каннабиса/каннабиноидов, прежде чем покупать что-либо", — посоветовала она, которая также является директором ядерной нейровизуализации и клинического нейровизуализационного ядра и программы "Исследование марихуаны для открытий в нейронауке" в больнице Маклин в Бельмонте, штат Массачусетс.

Например, хотите ли вы использовать каннабис в медицинских целях, для развлечений или сочетании того и другого?

Выбор подходящего продукта с определенной целью повлияет на ваш опыт, будь то клинический эффект или побочный эффект.

3. Проверьте и доверьте

Убедитесь, что вы знаете, что именно содержится в продукте, который вы покупаете.

"Покупатель будь осторожен", — сказала она. "Знайте, что ищете в продукте, и доверяйте меньше этикеткам продукта — запросите сертификаты анализа (COAs) для продуктов, которые вас интересуют, чтобы подтвердить точное содержание продукта и его количество".

Она посоветовала использовать независимые лабораторные анализы.

4. Возраст имеет значение

Учитывайте свой возраст — он имеет значение.

"Каннабис несет более высокие риски для детей/подростков, особенно тех, кто подвергается воздействию больших количеств ТГК и высокопотентных продуктов во время критического периода развития мозга", — сказала она.

С другой стороны, пожилые взрослые с медленным обменом веществ также могут быть чувствительны к продуктам каннабиноидов. "Но многие взрослые испытывают уникальные преимущества от каннабиноидов", — отметила она.

Независимо от возраста, использование каннабиса связано с потенциальными рисками для здоровья.

5. Самоосознание

Учитывайте свой личный и медицинский анамнез.

"Каждый из нас уникален", — сказала она. "Люди, скорее всего, по-разному отреагируют на каннабис и продукты каннабиноидов".

Она объяснила, что индивидуальные реакции зависят от множества факторов, таких как состав продукта, способ его потребления, предыдущий опыт с каннабиноидами, возраст потребителя, обмен веществ, использование других веществ, генетика и семейный анамнез определенных состояний.

Еще один важный фактор — использование традиционных лекарств. "Взаимодействие лекарств — это потенциальная проблема, так как каннабиноиды, в частности, CBD, при пероральном применении могут влиять на печеночные ферменты и повышать или понижать уровень других лекарств в крови", — сказала она.

Наконец, она подчеркнула: "Помните, что использование каннабиса в медицинских целях не сводится к тому, чтобы почувствовать себя высоким или испытать изменения. Обратите внимание на уровни ТГК и начните лечение, начиная с низких доз и постепенно увеличивая их".

Эти пять советов должны прояснить, что такое переклассификация каннабиса. Не пропустите весь эпизод, щелкнув здесь*. Готовьтесь к увлекательному дискуссии о функционировании мозга между двумя талантливыми нейрохирургами, доктором Санджаем Гуптой из CNN и доктором Теодором Шварцем из Медицинского колледжа Корнеллского университета в Нью-Йорке, в следующем эпизоде подкаста "В погоне за жизнью".

В создании этого отчета сыграла важную роль аудио CNN Дженнифер Лай.

Возможная переклассификация каннабиса может привести к снижению федеральных ограничений и сдвигу в его медицинском признании, поскольку надежные научные данные поддерживают его использование для лечения определенных состояний, таких как хроническая боль. Поддержание хорошего здоровья и благополучия включает в себя осведомленность о потенциальных рисках и преимуществах использования каннабиса, таких как проведение тщательного исследования, проверка и доверие к содержимому продукта, учет возраста и осознание личной и медицинской истории.

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