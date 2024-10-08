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Возможное банкротство нависает над нами, поднимая вопросы о растущем дополнительном взносе на юридическую помощь.

 and  Yaroslav Smith
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Министр здравоохранения Лаутенберг располагает различными финансовыми инструментами для управления...
Министр здравоохранения Лаутенберг располагает различными финансовыми инструментами для управления обязательствами по statutory long-term care insurance.

Возможное банкротство нависает над нами, поднимая вопросы о растущем дополнительном взносе на юридическую помощь.

Система долгосрочного ухода в настоящее время столкнулась с критической финансовой проблемой. По данным из кругов коалиции, правительство прогнозирует, что страхование может не справиться со своими расходами уже в феврале 2023 года, если не будут приняты меры. Ведутся переговоры внутри коалиции о принятии экстренных мер для предотвращения банкротства.

Ранее страховые компании здравоохранения прогнозировали увеличение ставки взноса на 0,2 процентных пункта, но, как сообщается, этого недостаточно. Правительство, с другой стороны, оценивает необходимость в увеличении на 0,25-0,3 процентных пункта. Это ожидание связано с предполагаемым более длительным периодом формирования правительства после федеральных выборов осенью 2025 года. Таким образом, увеличение должно быть достаточно существенным, чтобы продержаться до весны 2025 года.

В настоящее время общая ставка взноса в системе долгосрочного ухода составляет 3,4%, в то время как лица, не имеющие детей, платят 4%. Семьи с более чем одним ребенком в возрасте до 25 лет имеют право на скидки. Повышение ставки взноса в системе долгосрочного ухода на дополнительные 0,3 процентных пункта последует за ожидаемым увеличением ставки взноса в системе здравоохранения на 0,7 процентных пункта. Это может привести к значительному росту социальных взносов в начале 2025 года, чего не было более 20 лет.

Недавно юридическое мнение предписало федеральному правительству полностью компенсировать системе долгосрочного ухода дополнительные расходы, понесенные во время пандемии коронавируса. Эта сумма оценивается в миллиарды евро. По словам DAK-Gesundheit, одной из страховых компаний здравоохранения, задачи, такие как финансирование тестов на коронавирус или выплата премий работникам, являются общественными обязанностями, которые должны быть покрыты из налоговых фондов. По данным DAK, упомянутые меры привели к дополнительным расходам в размере около 13 миллиардов евро для системы долгосрочного ухода. Однако остается неясным, в какой степени возмещение облегчит финансовое положение государственной системы долгосрочного ухода.

Финансовое бремя системы долгосрочного ухода может повлиять на всю экономику. Если страхование не сможет покрыть свои расходы, это может привести к увеличению государственного долга, что потенциально может повлиять на экономический рост и стабильность.

В свете текущей финансовой кризисы в системе долгосрочного ухода и ожидаемой необходимости существенного увеличения ставок взносов не следует упускать из виду общий экономический эффект.

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