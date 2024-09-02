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ПолитикаНовости"Лейпцигский народный вестник"

Возможно, у AfD есть какие-то трудности.

Была ли ошибка при определении распределения мест в новом земельном парламенте Саксонии? Орган по контролю за выборами планирует проверить этот вопрос, что может иметь последствия для АФД.

 and  Michael Bootcampf
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- Возможно, у AfD есть какие-то трудности.

Надзор за выборами будет тщательно изучать результаты для распределения мандатов в ландтаге Саксонии. Различные партии и эксперты с Wahlrecht.de предполагают, что государственный надзор за выборами мог допустить ошибку в новом распределении мандатов в ландтаге, согласно "Лейпцигер Вольксцайтунг". Сообщается, что был использован неправильный метод распределения мандатов. Представитель государственного избирательной комиссии признал проблему и упомянул, что проводится расследование.

Согласно LVZ, при альтернативной процедуре AfD получила бы на один мандат меньше, что привело бы к потере их блокирующего большинства в ландтаге. С блокирующим большинством некоторые законы штата, требующие двух третей голосов от всех парламентариев, не могли быть приняты без участия законодателей AfD.

В Саксонии, как и в других федеральных землях, конституционные судьи и главы государственных аудитов избираются большинством в две трети от всех парламентариев. Таким образом, некоторые должности не могли быть заняты без согласия AfD. Кроме того, ландтаги не могли самораспускаться.

Распределение мандатов дает AfD блокирующее большинство в Саксонии

В предварительных результатах, ХДС вновь стала самой сильной фракцией с 31,9% голосов. AfD заняла второе место с 30,6%. Альянс Сахры Wagenknecht (BSW) получил 11,8% голосов и, похоже, сыграет роль в будущей правительственной коалиции. СДПГ набрала 7,3%, а "Зеленые" остались на уровне 5,1%. "Левые" смогли войти в ландтаг с 4,5%, так как выиграли два прямых мандата в Лейпциге. Затем была применена оговорка, которая позволила им войти в ландтаг в соответствии с результатом их второго голоса, несмотря на то, что они не преодолели пятипроцентный барьер.

"Лейпцигер Вольксцайтунг" сообщает, что ошибка в методе распределения мандатов может повлиять на количество мандатов AfD, что потенциально может повлиять на их блокирующее большинство в ландтаге Саксонии, согласно первоначальному тексту. При исправленном распределении AfD могла бы лишиться своего блокирующего большинства, что облегчило бы принятие некоторых законов штата без их согласия, как указано в газете.

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