Возможно, Лас-Вегас в настоящее время привлекает самых семейных туристов в Соединенных Штатах.

Представляем Живую тетрадь, захватывающую выставку в музее ARTE, цифровом раю, спрятанном в укромных уголках CityCenter вдоль полосы Лас-Вегаса.

Опыт Живой тетради просто завораживает, он воплощает в себе новую тенденцию развлечений в Городе грехов: места, которые ориентированы на молодую аудиторию, но при этом обладают очарованием, которое привлекает всех старше двадцати.

Эти современные развлечения демонстрируют использование технологии и интерактивности – ключевые элементы для подростковой аудитории. Более того, они также предлагают поток живого развлечения, всплеск спортивных мероприятий и обновление классических фаворитов, делая Лас-Вегас, возможно, более гостеприимным для семей, чем когда-либо прежде.

Статистика свидетельствует о том, что туристы замечают этот сдвиг. Согласно данным Лас-Вегасской конвенции и ассоциации посетителей, в 2023 году около 16% посетителей Лас-Вегаса сопровождались лицами младше 21 года, что в три раза больше, чем количество семей, посещавших город до пандемии COVID-19.

"Семьи не посещают нас только из-за дополнительных удобств для детей; они здесь благодаря богатству предложений, которые нравятся и взрослым, и детям", - прокомментировал Стив Хилл, CEO и президент организации по продвижению направления.

"Ни одно место не преуспело в приспособлении к меняющимся временам так, как Лас-Вегас, и ни один аспект нашей недавней истории не демонстрирует это лучше, чем наша трансформация в желанное направление для семей".

Метаморфоза направления

Добро пожаловать в Лас-Вегас 2.0 для семей, последнюю итерацию стремления Лас-Вегаса очаровать семьи. Но в начале не все шло гладко.

1990-е годы ознаменовали начало современного бума курортов, когда роскошные отели, такие как Люксор и Экскалибур, привлекали семьи с помощью живых тем. Но soon thereafter, Город грехов взял верх, что привело к увеличению развлечений для взрослых и расширению покерных комнат. Животные обитатели были заменены на высококлассные рестораны и ночные клубы. Парк развлечений MGM Grand закрылся, чтобы расширить зону бассейна и пространство для встреч, а кулинарная сцена на полосе расцвела.

Шоу "Битва Буканьера Бей" перед Treasure Island – когда-то детское зрелище – превратилось в "Сиренах Т.И.", добавив немного перца в предложения. Лас-Вегас оставался в таком состоянии до 2017 года, пока не появились Лас-Вегас Голден Найтс в НХЛ.

Профессиональные спортивные мероприятия привлекли в город целые семьи, потребовав серьезной смены направления. Прибытие Лас-Вегас Эйс в ВНБА и Лас-Вегас Рэйдерс в НФЛ в 2020 году еще больше подчеркнуло спрос на семейные развлечения, побудив казино приспособиться снова.

Свидетельства Брендана Буссманна, управляющего партнера B Global, консалтинговой фирмы, обслуживающей игровую индустрию, объясняют, как текущий период строит на очаровании спорта, чтобы привлечь семьи с помощью различных возрастных удобств.

"Чтобы расти как направлению, мы должны ориентироваться на различные демографические группы. Лас-Вегас успешно делал это на протяжении всей своей истории. В данном случае мы просто продолжаем приспосабливаться", - сказал Буссманн.

Технология на переднем плане

Многие из новых семейных развлечений стремятся захватить воображение более молодой аудитории, и технология является общей нитью.

Это очевидно на выставке Живая тетрадь в музее ARTE, где QR-коды, 3D-модели и UV-мапинг оживляют животных. Посетители выбирают из раскрасок с изображением оленей, жирафов и других животных и персонализируют свои творения с помощью карандашей. Для завершающего штриха посетители кладут свои рисунки под сканер, и программное обеспечение за кулисами оживляет их животных на заднем плане джунглей, projeted на стены.

Каждое животное ходит несколько кругов, прежде чем уступить место новичкам.

Музей, расположенный по адресу 63 CityCenter, предлагает несколько других цифровых художественных выставок, погружая посетителей в уникальные природные миры. В самом захватывающем зале все screens and projectors create the illusion of a beach at night: virtual waves crash on the virtual shore while virtual Northern Lights twinkle overhead, allowing visitors to either quickly view the phenomenon or linger and soak it all in.

В других местах по полосе технология предлагает более захватывающий опыт.

Например, Электрический Playhouse в Forum Shops at Caesars использует датчики движения, позволяя семьям участвовать в живых видеоиграх, используя свои тела как контроллеры. Одна игра сочетает в себе элементы футбола и воздушного хоккея, вмещая до 20 игроков, а другая, вариант Cosmo Breaker, требует от игроков маневрировать ракеткой с помощью ног.

В Flyover, расположенном в торговом центре напротив Park MGM, вас ждет больше, чем просто взгляд. Концептуализированный Риком Ротшильдом, известным созданием симулятора полета Soarin’ в различных парках Disney, это заведение включает в себя изогнутый купол, атмосферные эффекты, такие как туман и ветер, и сиденья, которые двигаются как планер. Каждый визит вращается вокруг короткого фильма; в настоящее время семьи могут выбрать между фильмами, показывающими Чикаго, Исландию, Канадские Рокки Mountains и Американский Запад.

Не оставляя камня на камне в мире развлечений для всей семьи, необходимо упомянуть Сферу. Этот $2,3 миллиарда зрелище, которое открылось осенью 2023 года, может похвастаться самым большим сферическим сооружением в мире.

Радиус этой высокотехнологичной сферы привлек внимание благодаря живым выступлениям таких тяжеловесов, как U2 и Dead & Co. После окончания концертов 16K-разрешение 360-градусный внутренний LED-экран serving as the canvas for “Postcard from Earth,” a 50-minute visionary movie directed by Darren Aronofsky.

Билеты на фильм включают в себя часовое пребывание в лобби, где семьи могут общаться с роботами, которые сообщают о состоянии arte и передовой звуковой системе.

(Please note that the translation is a direct word-to-word translation and may not sound natural or perfect in Russian. A professional translator would be able to provide a more natural and accurate translation.)

Взаимодействие является значительной тенденцией среди семейных развлечений, которые появились в Лас-Вегасе в последнее время.

Без сомнения, Particle Ink: House of Shattered Prisms является ярким примером этой тенденции. По ночам это шоу, расположенное на уровне Атриума в Луксор, превращается в зловещее представление с артистами, куклами и компьютерными персонажами, которые общаются с аудиторией. Днем это превращается в семейное мероприятие под названием "Wanderlust", которое включает в себяaugmented reality treasure hunt с помощью iPad, а также пушку для колец из дыма и стену для граффити, на которой дети могут рисовать виртуальной краской.

На западе от полосы, в AREA 15, дети могут заниматься метанием топоров в Dueling Axes и мчаться по двойной дорожке, подвешенной к потолку, в приключении под названием Haley’s Comet. Последнее - это гибрид ziplining и hang-gliding; те, кто соответствуют определенным требованиям к росту и весу, надевают слинг, приводимый в движение электронным мотором, и достигают скорости до 7 миль в час.

Конечно, AREA 15 также hosts Meow Wolf’s Omega Mart, эксцентричное погружающееся в искусство шоу, которое начинается в супермаркете и переходит в альтернативную вселенную, полную переходов, мигающих огней и многого другого. Дети с непоколебимым вниманием найдут здесь занятие, которое поможет им справиться с скукой.

Разгадывание головоломок является целью семейных квестов, разбросанных по городу. Эти развлечения, как правило, предназначены для игроков от 8 лет и старше, и требуют от группы решения достаточного количества загадок, чтобы "выйти" из комнаты в установленный срок. Большинство загадок требуют изобретательности.

The Escape Game, в Forum Shops, является одним из самых известных, и включает в себя шесть комнат в общей сложности; Escapology, в торговом центре Town Square к югу от знака "Добро пожаловать в замечательный Лас-Вегас", может похвастаться 10. Самый страшный из них, Escape IT, вдохновлен книгой Стивена Кинга с тем же названием и предлагает два отдельных опыта, в которые входят живые актеры для дополнительного страха. Новое заведение, Red Door Escape Room, запланированное к открытию в середине сентября в Grand Bazaar Shops, дебютирует с пятью разными комнатами и в конечном итоге вырастет до семи.

Мини-гольф переживает подъем в Лас-Вегасе в последние годы и стал любимым семейным занятием. Popstroke, совладельцем которого является Тигр Вудс и расположенный рядом с Town Square, открылся в апреле и включает в себя два 18-луночных мини-гольф поля, полноценный бар и ресторан. The Twilight Zone by Monster Mini Golf в Horseshoe Las Vegas может похвастаться 18-луночным треком с причудливыми препятствиями, освещенными зловещими черными огнями.

Даже социальное (они его так называют) развлечение с дротиками приглашает детей: Flight Club, внутри Grand Canal Shoppes в Venetian Las Vegas, позволяет детям до 12 лет до 5 часов вечера.

Вчерашние чемпионы

Помимо всех этих современных развлечений, некоторые классические семейные развлечения и варианты развлечений в Лас-Вегасе по-прежнему пользуются популярностью среди гостей всех возрастов.

Пляж, волновой бассейн и ленивая река в комплексе бассейнов Mandalay Bay по-прежнему остаются одними из самых популярных среди семей. The Big Apple Coaster в отеле и казино New York-New York по-прежнему достигает скорости 67 миль в час и совершает путешествие изнутри наружу и обратно. В конце полосы, в Стратосфере, 1149-футовая обсерватория по-прежнему является домом для двух захватывающих дух аттракционов: Big Shot, который подбрасывает гостей на 160 футов в воздух; и X-Scream, американских горок, которые нависают над краем.

Для более спокойной атмосферы все три локации minus5 Ice Experience (Mandalay Bay, Venetian и LINQ Promenade) предлагают выгодные цены для семей до 9 часов вечера, позволяя детям от 7 лет и старше надеть парку, перчатки и шапку, заказать коктейль в стакане изо льда и насладиться комнатой с скульптурами и мебелью, полностью изготовленными изо льда.

Некоторые из оригинальных семейных шоу по-прежнему сохраняют свою популярность. Турнир рыцарей в Экскалибуре, корявый средневековый ужин-театр, украшенный лошадьми, предлагает идеально китчевую атмосферу для детей, в том числе правило, по которому обед едят руками. O, шоу Cirque du Soleil в Белладжио, сочетает в себе синхронное плавание и подводные акробатические трюки, поражающие зрителей всех возрастов каждый вечер.

Наконец, лучшее старомодное семейное шоу в Лас-Вегасе - это High Roller колесо обозрения. Высота его составляет 550 футов, что делает его самым высоким колесом обозрения в мире. Колесо состоит из 28 закрытых кабин, гарантирующих безопасность маленьких путешественников. Один оборот занимает 30 минут, давая достаточно времени детям, чтобы полюбоваться захватывающими видами долины Лас-Вегаса. Когда кабина достигает своей вершины, предварительно записанное объявление считает обратный отсчет от 10 до момента пика, создавая атмосферу Нового года в стиле Лас-Вегаса. Это праздник для всей семьи!

Вперед

Ренессанс семейных развлечений в Лас-Вегасе не замедляется. Наряду с замечательными семейными бассейнами в отелях, таких как Resorts World Las Vegas и Fontainebleau Las Vegas, город готовится к новым семейным аттракционам в ближайшем будущем.

В настоящее время находится в стадии разработки: Universal Horror Unleashed, круглогодичный страшный аттракцион от Universal Destinations & Experiences, подразделения тематических парков NBCUniversal.

Этот проект находится в стадии строительства и должен дебютировать рядом с ЗОНОЙ 15 в 2025 году.

На горизонте также профессиональный бейсбол. Окленд Атлетикс объявили о своих намерениях переехать в Лас-Вегас к сезону 2028 года, и вскоре казино "Тропикана Лас-Вегас" будет снесено, чтобы создать место для предложенного нового бейсбольного стадиона.

Жители Лас-Вегаса известны своим чувством юмора, часто шутя, что цветок штата Невада - оранжевый строительный конус. Когда дело доходит до семейных развлечений в городе и его окрестностях, чем больше строительный бум, тем лучше.

Мэтт Вилано - писатель и редактор из Северной Калифорнии. Он освещал Лас-Вегас более 25 лет.

После опыта семейной трансформации Лас-Вегаса путешественники могут заинтересоваться посещением выставки "Живая тетрадь" в Музее ARTE, где технология оживляет животных через QR-коды, 3D-модели и картографирование в ультрафиолетовом диапазоне.

Кроме того, семьи могут участвовать в интерактивных играх на детской площадке, таких как видеоигры в натуральную величину в Электрическом игровом доме или опыте виртуальной реальности в Meow Wolf's Omega Mart. Эти развлечения демонстрируют, как технология заняла центральное место в привлечении молодой аудитории в Лас-Вегасе.

Читайте также: