- Вождь секты Вердер умер.

Уилли Лемке умер. Политик и бывший менеджер футбольного клуба Бундеслиги «Вердер Бремен» скончался в понедельник, 12 августа, в Бремене. Об этом сообщила его семья в некрологе. Лемке было 77 лет. Его семья сообщила, что причиной смерти стал мозговой кровотечение. "Его смерть вызывает у нас большую грусть и шок, но нам посчастливилось сопровождать его в последние часы", - говорится в некрологе. Уилли Лемке оставляет после себя жену и четверых детей.

"После бурной профессиональной жизни в качестве менеджера "Вердера", сенатора и специального представителя ООН, Уилли останется в нашей памяти прежде всего как любящий, заботливый муж, отец, дедушка и семейный человек, который любил жизнь и дружбу", - сказали в семье.

Виллильф "Уилли" Лемке родился 19 августа 1946 года в Пёнцице, Шлезвиг-Гольштейн, и вырос в Гамбурге. Там, в 1965 году, он стал немецким школьным чемпионом в эстафете 4x400 метров как гимназист.

Уилли Лемке: между СДПГ и «Вердером Бремен»

Лемке later изучал образование и спортивную науку в Гамбурге, а затем переключился на Университет Бремена. Там он присоединился к СДПГ и был активен в ее молодежной организации, Jusos. В 1974 году он стал деловым менеджером земельного союза СДПГ в Бремене.

Но его любовь к спорту осталась. В 1981 году он стал менеджером Вердера Бремен. С тренером Отто Рехагелем (86) он построил команду, которая стала немецкими чемпионами в 1987 году и выиграла Кубок европейских чемпионов в 1992 году. Легендарна публичная вражда Лемке с его мюнхенским коллегой Ули Хёнессом (72) в это время.

После завершения своей деятельности менеджера в 1995 году Лемке остался в «Вердере Бремене», в частности, в качестве председателя совета директоров. Параллельно он начал свою политическую карьеру в штате. В 1999 году он стал сенатором образования и науки. В 2005 году Лемке хотел стать главой правительства города, но не получил достаточно голосов. В 2007 году он стал сенатором внутренних дел и спорта.

Но Бремена было недостаточно. С 2008 по 2016 год Уилли Лемке был "специальным советником ООН по спорту в интересах мира и развития".

"Зелено-белый мир стоит на месте" Вердер Бремен скорбит по Уилли Лемке

Не только его ближайшие родственники, но и его спортивная семья скорбят по Уилли Лемке. "Зелено-белый мир стоит на месте", - появилось на официальном аккаунте Instagram «Вердера Бремен».

"Бывший менеджер и долгосрочный председатель совета директоров скончался в понедельник в возрасте 77 лет в Бремене", - говорится в заявлении. И: "Насыщенная и事件ная жизнь подошла к концу. В течение почти двух десятилетий Уилли Лемке формировал SV Werder и решительно повлиял на уникально успешную эпоху".

Даже великий северный соперник, Hamburger SV, не упустил возможности выразить свои соболезнования. "Мощь немецкого футбола покидает сцену жизни. Наши мысли с семьей и родственниками. Пусть Уилли упокоится с миром", - прокомментировал HSV на Instagram.

Семья Уилли Лемке похвалила его преданность помимо политики, упомянув его роль как любящего мужа, отца и семейного человека в Гамбурге.

Официальный аккаунт Instagram «Вердера Бремен», выражая свою скорбь, заявил, что "зелено-белый мир стоит на месте" после смерти их бывшего менеджера и долгосрочного председателя совета директоров.

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