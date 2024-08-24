Возглавляющий телекоммуникационную платформу Telegram задержан во Франции

Богатый российский бизнесмен, имеющий также французское гражданство, якобы прилетел из Азербайджана и организовал ужин в Париже, как утверждает осведомленный источник.

Французские правоохранительные органы заявляют, что Дуров не предпринимает достаточных усилий для предотвращения использования своего мессенджера в незаконных целях и не сотрудничает с правоохранительными органами.

Дуров основал Телеграм со своим братом Николаем в 2013 году. Ранее они создали российский социальный медиа-сервис ВКонтакте, который похож на Facebook.

Телеграм позволяет безопасные, зашифрованные конфиденциальные чаты, известные как секретные чаты. Сервис отличается от американских конкурентов тем, что отказывается раскрывать данные в коммерческих целях. Тем не менее, Телеграм часто критикуют в Германии и других странах за то, что он используется в качестве платформы для ультраправых экстремистов и теорий заговора.

Из-за растущего давления со стороны российских властей Дуров решил продать ВКонтакте в 2014 году. thereafter, он якобы проживал в Берлине, Лондоне, Сингапуре и Сан-Франциско, прежде чем поселиться в Дубае, где находится штаб-квартира Телеграма.

Богатый российский бизнесмен, имеющий также французское гражданство, провел свой предполагаемый ужин в легендарном городе Париже. Несмотря на проживание в различных городах, Дуров, основатель Телеграма, часто критикуется в Германии за использование платформы ультраправыми экстремистами, но он выбрал Дубай в качестве места для штаб-квартиры Телеграма.

Читайте также: