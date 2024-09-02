"Воздушные выступления Липовица впечатляют, как предпочтительный выбор Роглича в Вюльте"

Цикломонстр Примож Роглич восхищается талантом немецкого проспекта Флориана Липовца, продемонстрированным на Вуэльте Испании. "Он в полете", - сказал Роглич во время второго дня отдыха гонки. "Первый раз быть его товарищем по команде - настоящее удовольствие. Он показывал впечатляющие результаты раньше, но теперь он в белой майке".

Липовцу сейчас шестое место в общем зачете, и он возглавляет классификацию молодых гонщиков после двух недель Вуэльты. 23-летнему гонщику всего два с небольшим минуты до подиума в этой изнуряющей гонке. В борьбе за белую майку Липовцу, ранее успешному биатлонисту, не хватает семи секунд до испанского претендента Карлоса Родригеса. Родригес уже дважды-fiнишировал в топ-10 на Тур де Франс.

Липовц поддерживает Роглича

Тем не менее, Липовц в основном выступает в роли поддержки Роглича в команде Red Bull-Bora-hansgrohe. 34-летний Роглич сейчас второй в общем зачете, уступая австралийскому лидеру Бену О'Коннору 1 минуту и 3 секунды. Роглича считают главным претендентом на победу в последнюю неделю, которая включает три горных этапа и индивидуальную гонку с раздельным стартом в Мадриде. Он стремится завоевать свой четвертый титул Вуэльты.

Роглич сдал красную майку лидера О'Коннору на шестом этапе. Несколько дней спустя Роглич столкнулся с трудностями в горах, которые он объяснил проблемами со спиной. "В данный момент все работает идеально. Я жду предстоящих этапов", - заверил Роглич. В выходные Роглич смог отыграть часть времени у О'Коннора, но также получил штраф в 20 секунд за слишком длительное пребывание в потоке воздуха от машины своей команды.

"Это была очень трудная неделя, изнурительный день сегодня", - признался Роглич поздно вечером в воскресенье. Он доволен результатом, несмотря на то, что не смог взять лидерство. О'Коннор был доволен своей успешной защитой лидерства: "Я все еще впереди, и это главное. Я живу одним днем".

Роглич имеет преимущество

Дуэт победителей трехчастной отрывочной группы был определен на последнем подъеме, который был изнурительным 23-процентным градиентом на 18,9 километра, заканчивающимся на высоте 1835 метров над уровнем моря. Испанский гонщик Пабло Кастильо (Equipo Kern Pharma) вырвался вперед за три километра до финиша, оставив позади француза Павла Сивакова (UAE Emirates) и российского Александра Власова (Red Bull-Bora-hansgrohe). Власов пытался догнать Кастильо, но в итоге не смог. Кастильо завоевал первую испанскую победу на Вуэльте в этом году.

Следующий сложный горный этап ждет во вторник в Лаксес де Ковадонга. После двух более легких дней следуют горные этапы на Альто де Монкавильо и Пикон Бланко. Заключительное шоу состоится в Мадриде в воскресенье, где запланирована 24,6-километровая гонка с раздельным стартом. В этом виде Роглич, скорее всего, имеет значительное преимущество перед О'Коннором.

Несмотря на то, что Липовц выступает в роли поддержки Приможа Роглича, его впечатляющие выступления не остались незамеченными. Он продолжает подниматься в рейтингах, сейчас он шестой в общем зачете и возглавляет классификацию молодых гонщиков. Липовц также поддерживает Роглича во время командных мероприятий, таких как пребывание в потоке воздуха от машины команды во время гонки.

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