- Воздушное рассеивание сливочной пшеницы служит эволюционной моделью

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Эти бабочки цвета ананаса, подобные волшебным сказочным созданиям со своими нежными оттенками и дикими прическами, вроде Dryocampa rubicunda, обладают способностью порождать новые виды. Это увлекательное явление, наряду с его серо-коричневым родственником, группой тигровых мотыльков Anisota, описано в журнале "Proceedings B" Королевского общества Великобритании.

Как бы очаровательно ни казалась бабочка Dryocampa rubicunda со своими нежными цветами и дикой гривой льва, увидеть ее можно только под покровом темноты. В отличие от этого, связь, существующая между членами группы тигровых мотыльков Anisota, замаскированных под скучные земные тона, видна днем.

Ответственность за это несет ген 'Disco' в их генетическом составе, как утверждает группа ученых во главе с американским исследователем Яшем Сонди, который проводил исследование в Университете Флориды и Музее естественной истории Флориды. Этот ген регулирует цикл день-ночь у насекомых и функционирует по-разному у этих двух бабочек.

Вероятно, изменения в гене 'Disco' привели к тому, что современные бабочки Dryocampa перешли на ночной полет, что привело к образованию двух отдельных видов из одного. Самки бабочек Anisota активны на закате и в ранний вечер, в то время как самцы предпочитают день, согласно исследованиям.

Не так давно

В эволюционном плане разделение первоначального вида произошло сравнительно недавно, около 3,8 миллионов лет назад. Сегодня оба получившиеся вида являются одними из самых маленьких тигровых мотыльков в Северной Америке.

Новые виды часто появляются, когда популяции географически изолированы, например, горами. Они эволюционируют независимо и в конечном итоге теряют способность производить плодовитое потомство путем скрещивания.

Однако предки Dryocampa и Anisota обитали в одной и той же области. Как это приводит к образованию отдельных видов в таких случаях?

Генетическое дело

Сначала Сонди подозревал, что различия в восприятии цвета являются основой для разделения дневных и ночных существ. Однако это не так; вместо этого были вариации в так называемых часах, которые регулируют цикл день-ночь у растений и животных.

Производство белков в возрастающих и уменьшающихся количествах заставляет клетки становиться активными или спящими, как объясняют исследователи. Эти гены влияют на все в организме, от метаболизма и роста клеток до артериального давления и температуры тела.

По словам Сонди и его команды, ночные бабочки с цветом, вдохновленным конфетой, вкладывают больше энергии в свой обонятельный аппарат, в то время как их дневные родственники уделяют больше внимания генам, связанным со зрением.

Генетические изменения у бабочек Dryocampa и Anisota привели к их различным привычкам день-ночь. Этот сдвиг в регуляции генов, подобный генетическому изменению, существенно повлиял на их образ жизни и поведение.

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