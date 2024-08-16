- ВОЗ: в Европе ожидается больше случаев Mpox

Из-за быстрого распространения болезни Mpox в Африке ожидается больше случаев с новым вариантом в Европе. Риск дальнейших случаев считается "очень вероятным" из-за тесных связей между Европой и Африкой, как объяснил европейский орган здравоохранения ECDC, базирующийся в Швеции. В четверг был подтвержден первый случай Mpox нового варианта за пределами африканского континента в этой стране.

ECDC теперь оценивает риск для всего населения Европы как низкий, а не очень низкий. Для людей, которые имеют тесные контакты с возможными или подтвержденными случаями Mpox, риск является умеренным. Те, кто путешествует в Африку и имеет тесный контакт с пострадавшими там, оцениваются как имеющие высокий риск заражения.

Вероятность устойчивой передачи в Европе очень низкая, при условии, что импортированные случаи быстро диагностируются и принимаются меры контроля, как далее заявило ECDC.

Человек, зараженный Mpox в Швеции, ранее находился в Африке, где в конце 2023 года был впервые обнаружен новый вариант так называемой клады I. Подтип - клада Ib - якобы более заразен, чем предыдущие варианты, и вызывает более тяжелые случаи.

Нет известной передачи по воздуху

Однако Mpox, ранее известный как осповакцина, обычно не передается легко. "Передача происходит через прямой контакт слизистых оболочек и кожи", - объяснил Йоханнес Богнер, заведующий отделением клинической инфекционной патологии в Университетской клинике Мюнхена. "Передача через воздух или аэрозоль не известна и не должна вызывать опасений".

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах также не видит причин для беспокойства. "Mpox в настоящее время не представляет значительной угрозы для нашего населения", - сказал политик от СДПГ в Берлине. Случай в Швеции не меняет эту оценку риска для Германии и Европы. "Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и готовы в случае изменения ситуации", - сказал Лаутербах.

Европейский орган здравоохранения рекомендует странам выдавать советы по путешествиям для людей, путешествующих или возвращающихся из пораженных районов. Благодаря лучшему мониторингу и хорошей медицинской помощи в Европе ECDC ожидает минимального воздействия нового варианта.

Один случай в Европе, 14 000 подозрительных случаев в Африке

Вирус связан с классическим вирусом натуральной оспы и главным образом вызывает кожную сыпь, а также лихорадку и мышечные боли. На данный момент в этом году более 14 000 подозрительных случаев Mpox и более 500 смертей были зарегистрированы в Демократической Республике Конго и других африканских странах. Существуют две вакцины, которые в настоящее время рекомендуются только для определенных групп риска в Германии. Антивирусное средство доступно для тяжело больных пациентов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила самый высокий уровень тревоги из-за вспышек Mpox в Африке и нового, потенциально более опасного варианта. Это для того, чтобы побудить власти по всему миру быть более бдительными.

ВОЗ похвалила Швецию за быстрое обнаружение случая Mpox. "С одной стороны, это хорошие новости", - сказал представитель ВОЗ Маргарет Харрис в Женеве. "Это не хорошие новости для зараженного человека, но это показывает, что система работает", - сказала она. Страны увеличили бдительность в отношении вируса, поскольку ожидают, что болезнь также будет происходить за пределами Африки.

Китай тестирует путешественников с симптомами

Всемирная организация здравоохранения явно не рекомендует закрывать границы в ответ на вирус. Однако Китай объявил, что из-за вспышек оспы он ужесточит контроль на въезде для людей из пораженных стран. Те, кто въезжает из определенных африканских государств, которые имели контакт с оспой или испытывают связанные симптомы, должны сообщить в таможню, как объявило агентство в Пекине. Таможенные офицеры будут собирать и тестировать образцы. Представитель ВОЗ не прокомментировал это объявление.

Доктор Богнер, внутренний врач из Мюнхена, считает, что будет глобальное распространение через сексуальные контакты, подобно волне оспы в 2022 и 2023 годах. "Люди путешествуют и люди имеют интимные контакты. Поэтому распространение почти неизбежно", - сказал он. Однако это также делает ясным, как можно защитить себя: избегать интимных контактов с незнакомцами.

Первый случай Mpox нового варианта за пределами Африки был зарегистрирован в Швеции, как сообщил европейский орган здравоохранения ECDC, базирующийся в Швеции. Эта европейская страна значительно связана с Африкой, что способствует ожидаемому увеличению случаев Mpox в Европе из-за быстрого распространения в Африке.

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