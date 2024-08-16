Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВирус, как известно, вирус паротита.

ВОЗ обеспокоена вирусом паротита в Африке

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута

ВОЗ обеспокоена вирусом паротита в Африке

Волна инфекций вирусом мпокс в Африке вызывает обеспокоенность в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду ВОЗ объявила это международной проблемой общественного здравоохранения, что является самым высоким уровнем тревоги. В четверг Швеция стала первой европейской страной, сообщившей о случае текущего циркулирующего варианта 1b в Африке; Пакистан сообщил о своем первом случае мпокс в пятницу.

Болезнь ранее называлась оспой обезьян в течение многих десятилетий. Ее переименовали всего два года назад, чтобы избежать риск расистской дискриминации. Вирусы мпокс изначально были распространены в основном среди грызунов в Западной и Центральной Африке. Первые случаи у человека были зарегистрированы в 1970-х годах в Заире, ныне Демократическая Республика Конго. До недавнего времени инфекции были в основном ограничены случаями, когда люди ели мясо инфицированных животных.

К симптомам относятся лихорадка, мышечные боли и кожные поражения, похожие на оспу. Смертность оценивается в пределах от одного до десяти процентов случаев, в зависимости от системы здравоохранения страны, пострадавшей от инфекции, и конкретного штамма вируса.

Существует две основные семьи вируса мпокс, известные как кlade. Более опасный кlade 1 в настоящее время преобладает главным образом в Центральной Африке, в бассейне Конго. Klade 2 циркулирует главным образом в Западной Африке.

Вирус, вызывающий сейчас обеспокоенность в ВОЗ и объявленный международной проблемой общественного здравоохранения, на самом деле известен как вирус оспы, несмотря на свое прежнее название оспы обезьян. Интересно, что первые случаи у человека вируса, подобного оспе, были зарегистрированы в 1970-х годах в Заире, ныне Демократическая Республика Конго.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В глазах американских оценщиков, переговоры в Дохе проходили в благоприятной обстановке....
Политика

ХАМАС твердо против уступок по соглашению о перемирии в Газе.

ХАМАС твердо против уступок по соглашению о перемирии в Газе. В то время как мировые державы стремятся к соглашению о перемирии в переговорах по Газе, регион остается нестабильным. Предложение о новом компромиссе представлено ХАМАСу в Дохе, но организация отвергает это предложение и твердо придерживается своих конечных требований. Переговоры о перемирии

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Международный лидер: срочное прекращение огня в Газе необходимо для массовой кампании по вакцинации от полиомиелита
Политика

Международный лидер: срочное прекращение огня в Газе необходимо для массовой кампании по вакцинации от полиомиелита

На расположенном в Газе регионе три ребенка демонстрируют потенциальные признаки полиомиелита. Персонал гуманитарного сектора ООН планирует оперативно вакцинировать сотни тысяч человек, но перед этим необходимо выполнить определенные требования.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
В Иерусалиме министр иностранных дел Израиля Катц провел переговоры со своими коллегами Ламуи и...
Политика

Япония ожидает международной помощи в конфронтации с Северной Кореей

Япония ожидает международной помощи в конфронтации с Северной Кореей Иран выдвигает серьезную угрозу против Израиля, намекая на потенциальную крупную атаку. В случае эскалации Израиль может рассчитывать на поддержку своих западных союзников, превышающую чисто оборонительную. Министр иностранных дел Израиля Катц требует расширить помощь. Министр иностранных дел Израиля Катц недавно призвал Францию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Антони Бликен, государственный секретарь США, обращается к СМИ в порту Ашдод на юге Израиля 1 мая...
Политика

Госсекретарь Блинкен отправится в Израиль, чтобы выступить за освобождение пленных Газы и соглашение о прекращении огня

Госдеп объявил в пятницу, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Израиль в субботу с целью заключить запрещающее перемирие в Газе и договориться о соглашении по заложникам в условиях усиливающегося давления.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Министр финансов Линднер видит недостатки в бюджетном соглашении.
Федеральные земли Германии

Линдэр сигнализирует, что бюджет находится в критическом моменте.

Коалиция, созданная политикой "zdemirov loshadi", согласна с предварительным планом бюджета на 2025 год. Однако министр финансов выявил потенциальные проблемы.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В глазах американских оценщиков, переговоры в Дохе проходили в благоприятной обстановке....
Политика

ХАМАС твердо против уступок по соглашению о перемирии в Газе.

ХАМАС твердо против уступок по соглашению о перемирии в Газе. В то время как мировые державы стремятся к соглашению о перемирии в переговорах по Газе, регион остается нестабильным. Предложение о новом компромиссе представлено ХАМАСу в Дохе, но организация отвергает это предложение и твердо придерживается своих конечных требований. Переговоры о перемирии

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Некоторые исследования предполагают, что некоторые точки у южного полюса Луны создают идеальные...
Главные темы

Исследователи предлагают превратить Луну в спасательное судно

Исследователи предлагают превратить Луну в спасательное судно Земное биоразнообразие стремительно сокращается. Если не принять мер, некоторые виды животных и растений могут навсегда исчезнуть. Ученые предложили инновационное решение для сохранения видов: превратить Луну в ковчег. Эта революционная концепция была представлена в журнале "BioScience". Предложенный метод сохранения генетического материала или

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно