ВОЗ обеспокоена вирусом паротита в Африке

Волна инфекций вирусом мпокс в Африке вызывает обеспокоенность в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду ВОЗ объявила это международной проблемой общественного здравоохранения, что является самым высоким уровнем тревоги. В четверг Швеция стала первой европейской страной, сообщившей о случае текущего циркулирующего варианта 1b в Африке; Пакистан сообщил о своем первом случае мпокс в пятницу.

Болезнь ранее называлась оспой обезьян в течение многих десятилетий. Ее переименовали всего два года назад, чтобы избежать риск расистской дискриминации. Вирусы мпокс изначально были распространены в основном среди грызунов в Западной и Центральной Африке. Первые случаи у человека были зарегистрированы в 1970-х годах в Заире, ныне Демократическая Республика Конго. До недавнего времени инфекции были в основном ограничены случаями, когда люди ели мясо инфицированных животных.

К симптомам относятся лихорадка, мышечные боли и кожные поражения, похожие на оспу. Смертность оценивается в пределах от одного до десяти процентов случаев, в зависимости от системы здравоохранения страны, пострадавшей от инфекции, и конкретного штамма вируса.

Существует две основные семьи вируса мпокс, известные как кlade. Более опасный кlade 1 в настоящее время преобладает главным образом в Центральной Африке, в бассейне Конго. Klade 2 циркулирует главным образом в Западной Африке.

Вирус, вызывающий сейчас обеспокоенность в ВОЗ и объявленный международной проблемой общественного здравоохранения, на самом деле известен как вирус оспы, несмотря на свое прежнее название оспы обезьян. Интересно, что первые случаи у человека вируса, подобного оспе, были зарегистрированы в 1970-х годах в Заире, ныне Демократическая Республика Конго.

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