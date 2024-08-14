ВОЗ объявила вспышку полипкокса глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения

ВОЗ созвала свой экстренный комитет по моксовирусу из-за опасений, что более смертоносный штамм вируса, клада Ib, достиг четырех ранее не затронутых провинций в Африке. Ранее этот штамм был ограничен Демократической Республикой Конго.

Независимые эксперты комитета провели виртуальное заседание в среду, чтобы проконсультировать генерального директора ВОЗ Тедрос Адханома Гебрейесуса о степени вспышки. После консультации он объявил в среду, что объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного значения — самую высокую степень тревоги в международном здравоохранении.

Также известный как ПХЭИК, этот статус присваивается ВОЗ «исключительным событиям», которые представляют угрозу общественному здравоохранению других стран посредством международного распространения заболевания. Такие вспышки могут потребовать скоординированного международного ответа, согласно организации.

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний объявил вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения континентального значения на день раньше — первое такое объявление со дня основания агентства в 2017 году.

С начала этого года было зарегистрировано более 17 000 случаев и более 500 смертей в 13 странах Африки, согласно Африканскому центру по контролю и профилактике заболеваний, который классифицирует вспышку как «событие очень высокого риска». Наибольшее количество случаев — более 14 000 — зарегистрировано в ДРК, где было подтверждено 96% случаев этого месяца.

Моксовирус, ранее известный как осповакцина, — это вирусное заболевание, которое легко передается от человека к человеку и от зараженных животных. Оно может передаваться через тесный контакт, такой как прикосновение, поцелуи или секс, а также через загрязненные материалы, такие как простыни, одежда и иглы, согласно ВОЗ. К симптомам относятся лихорадка, болезненная сыпь, головная боль, мышечные и спинные боли, усталость и увеличение лимфатических узлов.

В течение десятилетий это заболевание в основном встречалось в Центральной и Западной Африке, но оно также начало распространяться в Европе и Северной Америке в 2022 году. ВОЗ ранее объявила распространение моксовируса глобальной чрезвычайной ситуацией в июле 2022 года и прекратила ее в мае 2023 года.

Моксовирус характеризуется двумя генетическими кладами, I и II. Клад — это широкое групповое деление вирусов, которое эволюционировало в течение десятилетий и является генетически и клинически отличимой группой. Клада Ib более заразна и вызывает более тяжелое заболевание.

Ранее официальные лица ВОЗ заявили, что вирус можно содержать «довольно просто, если мы делаем правильные вещи в нужное время». Они призывают к международному сотрудничеству в финансировании и организации усилий по подавлению вспышки.

Организация уже утвердила процесс экстренного использования для обеих вакцин против моксовируса и разработала региональный план реагирования, требующий 15 миллионов долларов, из которых уже выделено 1,45 миллиона долларов из контингентного фонда ВОЗ для чрезвычайных ситуаций.

Это новость в режиме реального времени и будет обновляться.

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний считает вспышку моксовируса «событием очень высокого риска», с более чем 17 000 случаев и 500 смертей, зарегистрированных в 13 африканских странах в этом году. Важно поддерживать хорошее здоровье и следовать руководствам ВОЗ по передаче вируса, таким как избегание тесного контакта или использование чистых материалов, чтобы минимизировать риск заражения моксовирусом.

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