- ВОЗ объявила чрезвычайное положение в мире из-за Mpox

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) активировала свой высший уровень тревоги из-за нового штамма вируса оспы в Африке, объявив «Международную чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения» (МЧС).

ВОЗ опасается, что оспа может снова распространиться по миру после 2022 года и стать угрозой для здоровья в нескольких странах. ВОЗ последовала рекомендации независимых экспертов по оспе, которые собрались на так называемый чрезвычайный комитет по приглашению ВОЗ, как заявил в Женеве глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Объявление чрезвычайной ситуации не имеет конкретных последствий, а скорее призвано предупредить власти во всем мире о подготовке к возможным вспышкам.

Открыт новый штамм оспы

Озабоченность ВОЗ также связана с новым вирусом, штамм которого был обнаружен на востоке Демократической Республики Конго в конце 2023 года. Это подштамм клada I (романского) оспы, названный Ib. Он может быть более заразным, чем предыдущие штаммы, и вызывать более тяжелые заболевания. Подробные исследования по этому вопросу все еще проводятся. Оспы клada I были обнаружены в Уганде, Руанде, Бурунди и Кении впервые в последние недели.

Европейское агентство общественного здравоохранения (ЕЦД) оценило риск распространения нового штамма в Европе в конце июля как «очень низкий». Согласно Институту Роберта Коха (РКИ), на данный момент не известны случаи клada I в Германии.

Оспа ранее называлась оспой обезьян из-за того, что она была впервые обнаружена у обезьян. ВОЗ изменила название, чтобы избежать дискриминации, не называя болезни в честь животных или стран, в которых они были обнаружены.

Прививка от классической оспы защищает

Вирус связан с вирусом классической оспы (Variola virus). Он вызывает сыпь на коже и лихорадку и может быть смертельным, особенно для детей. Прививка от вируса оспы также защищает от заражения вирусом оспы.

Африканское агентство общественного здравоохранения CDC уже сообщило о более чем 14 000 подозрительных случаях и более 500 смертельных случаях в Демократической Республике Конго и соседних странах в этом году. Лишь небольшая часть из них была подтверждена в лаборатории. Однако оно уже объявило Африку чрезвычайной ситуацией, чтобы мобилизовать больше ресурсов для помощи странам в борьбе с вспышкой. ВОЗ получает менее 1000 лабораторно подтвержденных случаев со всего мира каждый месяц. Она считает, что не все случаи обнаруживаются из-за недостатка мощностей для тестирования.

ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в июле 2022 года из-за оспы. В то время были случаи в более чем 60 странах, в том числе в Германии. Инфекции были вызваны клada II, которые вызывают менее тяжелые заболевания. Чрезвычайная ситуация была снята в мае 2023 года, поскольку вспышки были взяты под контроль в большинстве стран, также с помощью вакцин. Однако все еще есть проблемы с поставками вакцин в Африке и других странах глобального юга.

Всемирная организация здравоохранения призывает международные власти подготовиться к возможным вспышкам нового штамма вируса оспы, учитывая его потенциал для глобального распространения и большую заразность по сравнению с предыдущими штаммами. После обнаружения нового штамма вируса оспы в Демократической Республике Конго Африканское агентство общественного здравоохранения CDC объявило чрезвычайную ситуацию, чтобы мобилизовать ресурсы для борьбы с вспышкой в регионе.

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