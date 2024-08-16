Вот как выглядели последние опросы в США.

Президентская кампания в США: 5 ноября состоятся выборы, чтобы решить, кто сменит Джо Байдена и возглавит страну. Как обстоят дела у Дональда Трампа в опросах? Может ли Камала Харрис сохранить свой ранний перевес?

Гонка за президентское кресло в США в самом разгаре. Голосование 5 ноября не только определит, кто переедет в Белый дом на следующие четыре года: нынешний вице-президент-демократ Камала Харрис или республиканец и бывший президент Дональд Трамп. Одновременно решается будущее самой влиятельной демократии мира.

Как обстоят дела у Харрис и Трампа в опросах общественного мнения? Взгляд на инфографику ntv.de со средними национальными результатами опросов показывает ежедневные изменения:

Результаты многочисленных американских опросов - здесь в коллективной оценке аналитического дома RealClearPolitics - являются самым важным индикатором политического настроения в стране. Ежедневно опросники в США публикуют новые предварительные результаты на основе разных методов опроса, собственных вопросов или ограниченных временных рамок.

Все основные телевизионные станции и СМИ публикуют собственные национальные данные. За кулисами десятки институтов опроса непрерывно исследуют каждый тренд и колебание общественного мнения. Какие заявления хорошо или плохо воспринимаются избирателями в каждом лагере?

Кроме того, анализируются рейтинги одобрения среди разных социальных классов, возрастных групп, полов, этнических групп и в сельских и городских популяциях. Стратеги кампании обеих партий внимательно следят за каждым новым развитием.

Как можно выявить надежную тенденцию среди множества опросов? С европейской точки зрения, достаточно взглянуть на оценку собранных результатов опросов. Независимый американский поставщик "RealClearPolitics", например, в настоящее время анализирует более 70 опросов по президентской кампании в США, используя метод "Средний опрос".

Включены не только данные от известных институтов опроса, таких как Ipsos, Harvard CAPS или Rasmussen, но и оценки различных СМИ от CNN или NBC до Forbes или "Fox News", от "New York Times" до "Washington Post". Идея состоит в том, чтобы выровнять любые сознательные или бессознательные предвзятости из-за политических пристрастий заказчиков широким выбором.

Весовые критерии, такие как методология, период опроса и количество участников, дают разные моментальные снимки, которые комбинируются в коллективной оценке. В конечном счете, настроение в так называемых Ключевых штатах - тех штатах, где ни республиканцы, ни демократы не имеют явного большинства, - может оказаться решающим.

Несмотря на все усилия, результаты опросов не позволяют сделать надежный прогноз. Поведение избирателей в день голосования остается решающим - и все может измениться до этого момента. Кроме того, в игру вступают особенности американской избирательной системы. Американские избиратели косвенно решают, станет ли Трамп или Харрис президентом.

Голосование определяет состав Коллегии выборщиков, которая затем избирает президента. В 48 из 50 штатов это происходит через фиксированный мандат: кандидат, получивший большинство, получает все избирательные голоса соответствующего штата.

Пример: Если кандидат выиграет во Флориде с 50,1% голосов, он получит все 29 избирательных голосов штата, оставив других кандидатов без голоса, независимо от того, сколько человек проголосовало за них. Политические scientists называют это принципом "победитель получает все". Только в небольших штатах Небраска и Мэн избирательные голоса распределяются пропорционально на основе меньших избирательных округов.

Эта система может привести к тому, что кандидат станет президентом, несмотря на то, что получил fewer total votes ("популярное голосование") чем его оппонент. В 2016 году демократический кандидат Хиллари Клинтон получила почти 2,9 миллиона голосов больше, чем Дональд Трамп, но он все равно стал президентом.

Чтобы стать президентом, кандидат должен выиграть хотя бы 270 избирательных голосов по всей стране. Количество избирательных голосов в каждом штате соответствует количеству сенаторов и конгрессменов, которых он отправляет, и примерно пропорционально его населению. Это означает, что голоса из меньших штатов имеют больший вес: в Вайоминге один избирательный голос представлял 135 000 избирателей на последних выборах, по сравнению с 411 000 в Калифорнии.

Избирательные голоса официальноcast 41 дня после президентских выборов, что было 14 декабря 2020 года. Официальные результаты формально объявляются в январе в Конгрессе. Последний раз это событие было отмечено штурмом Капитолия со стороны насильственных сторонников Трампа. Инаугурация следующего президента или президента-избирателя запланирована на 20 января 2025 года.

Текущий политический ландшафт в США ярко отображается в результатах опросов, где президент Трамп и вице-президент Харрис лидируют в гонке. Однако я не буду делать никаких прогнозов на основе этих чисел, так как окончательный результат в день голосования непредсказуем.

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