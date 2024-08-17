Вот как ты достигнешь своего личного уединенного рая.

Мечтать о собственной острове не так невероятно, как может показаться на первый взгляд. Но прежде чем окунуться в это предприятие, потенциальным покупателям следует учитывать несколько моментов.

Представьте себе: безмятежные белые берега, кристально чистая вода, свободная от назойливых туристов или уютное жилье, спрятанное среди нетронутой дикой природы. Этот островной рай — желанное место отдыха для многих немцев. И почему бы не сделать его своим личным раем? Многие не знают, что приобретение острова не обязательно должно оставаться мечтой. Необязательно быть знаменитостью или миллионером — хотя это, безусловно, не повредит. При покупке острова есть несколько ключевых факторов, которые следует учитывать.

Предприниматель из Берлина Карстен Косатц долгие годы грезил собственной островом, но никогда не думал, что покупка ему по карману. "Я думал, что смогу позволить себе остров, когда буду стар и богат", — сказал Косатц, основатель No Venture Studio, журналу "Капитал". Оказалось, что доступные варианты есть в Северной Европе. "Есть много островов, которые стоят столько же, сколько берлинская квартира", — признался Косатц. "Тогда нужно сделать выбор".

Процесс приобретения, по словам Косатца, подобен покупке дома или квартиры. Он обратился за помощью к брокеру по островам, Фархаду Влади из Гамбурга, который занимается недвижимостью во всем мире и во всех ценовых диапазонах. В настоящее время, например, остров площадью 9 гектаров на побережье Новой Шотландии, Канада, продается примерно за 87 000 евро, в то время как более обширный остров площадью 174 гектара в Багамских островах предлагается за 45 миллионов долларов.

Чтобы определить, является ли цена адекватной или нет, полезно изучить цены за квадратный метр на материке или цены продажи соседних островов. Факторы, такие как местоположение, размер и доступность, влияют на стоимость острова. Есть ли безопасные места для стоянки лодки? Есть ли существующая постройка или разрешены ли планы строительства?

Брокеры по островам, такие как Влади, готовы помочь ответить на эти вопросы. Влади, пионер на рынке частных островов и один из самых успешных брокеров по островам, гарантирует, что острова, которые он представляет, "юридически чисты", то есть имеют четкие документы на право собственности и нет юридических проблем с властями. Он также учитывает другие факторы: "Они должны быть политически и климатически стабильными. Должно быть разрешение на строительство. Остров должен быть легко доступен на лодке или вертолете. И ближайшая больница не должна быть дальше, чем в 90 минутах езды".

Бретань или Канада?

Если остров не имеет домика или колодца, некоторую инфраструктуру придется создать сначала. "Сделать остров пригодным для проживания занимает не больше шести месяцев", — говорит Влади журналу "Капитал". Это может включать строительство домика, а также организацию энерго- и водоснабжения. В Канаде, например, можно недорого купить бревенчатые домики и мини-домов, что делает их идеальным выбором для жизни на острове.

При выборе места для своего островного убежища важно учитывать местоположение. Влади советует учитывать предпочтительное время поездок и отпусков. Например, Ирландия, Бретань или Канада в июле или августе, и Карибы зимой или весной, скорее всего, будут более подходящими для островной жизни.

Приобретение частного острова сопряжено с дополнительными расходами, такими как нотариальные и регистрационные сборы, комиссионные риелторам и налог на передачу собственности. Хотя эти расходы могут варьироваться в зависимости от страны, есть и преимущества. Например, налог на передачу собственности в Канаде существенно ниже, чем в Германии.

"Все дикая природа"

Постоянные расходы, такие как налоги на недвижимость и страхование, варьируются в зависимости от страны. Предприниматель Косатц имеет минимальные обязательства после покупки своего финского острова. "Нет сада, за которым нужно ухаживать. Все дикая природа", — объясняет Косатц. "Когда я уезжаю, я собираю свои вещи и могу отсутствовать несколько месяцев".

Однако владение островом сопряжено с определенными логистическими сложностями. Добраться до ближайшего острова — и затем до материка — может занять час, если все идет по плану. "Нужно привозить все необходимое самому, и если что-то забыл, на возвращение в цивилизацию уйдет полдня".

Для тех, кто мечтает о жизни на острове, но еще не готов сделать решительный шаг, всегда есть возможность арендовать остров первым делом.

Эта статья впервые была опубликована на capital.de

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