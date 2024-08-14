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ПанорамаНовостиГрозы

Вот как люди переживали сильные штормы.

В соцсетях люди, пострадавшие от грозовых ливней и наводнений, делятся ужасающими фотографиями и видео. Мы публикуем подборку поразивших кадра.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Грозы во вторник вызвали наводнения в многих местах.
Грозы во вторник вызвали наводнения в многих местах.

- Вот как люди переживали сильные штормы.

Во многих регионах вторник принес два дня летней жары, сменившейся значительными штормами. Сильный дождь вызвал наводнения и нарушения движения.

Сначала в горах начались проблемы, затем штормы двинулись к западным городам, принося драматические кадры затопленных улиц и подвалов в социальных сетях:

В Нижней Саксонии молнии освещали небо:

В Брухале, Баден-Вюртемберг, центр наводнений зафиксировал рекордный уровень более 2,13 метров:

Град до трех сантиметров и сильные порывы ветра пронеслись по Нижней Саксонии:

Пожарные несут службу круглосуточно во многих местах:

Штормы в Нижней Саксонии сопровождались интенсивными грозовыми разрядами, создавая зрелище молний. Сильный дождь и грозы в Брухале привели к рекордному уровню наводнения 2,13 метра.

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