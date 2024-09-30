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Вот альтернативный способ выразить это утверждение:

Четыре стратегии для повышения уровня тепла

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 2 минут
Если ваша система отопления издаёт булькающие звуки или постоянно холодная, пришло время для...
Если ваша система отопления издаёт булькающие звуки или постоянно холодная, пришло время для planner. Этот процесс прост и быстр, при условии, что ваше отопительное устройство имеет клапан для спуска воздуха.

Вот альтернативный способ выразить это утверждение:

Приход осенних климатических условий уже здесь, и прохлада медленно проникает. Пришло время включить отопление. Но если ваше отопительное оборудование не нагревается должным образом или издает странные булькающие звуки, это может быть из-за избытка воздуха в системе. Рекомендуется выпустить этот воздух, прежде чем термометр упадет слишком низко. Системы отопления с избытком воздуха нагреваются менее эффективно, что в конечном итоге приводит к более высокому потреблению энергии.

К счастью, Академия DIY из Кёльна предлагает, что удаление избытка воздуха из современных систем отопления с помощью клапана сброса воздуха — это простая задача, которую можно выполнить всего за несколько минут. Вот как это сделать:

1. Проверьте давление воды

Сперва выключите циркуляционный насос и проверьте давление воды в системе отопления или газовом котле. Вы можете отслеживать давление через манометр системы отопления. Оптимальное давление указано в руководстве пользователя вашей системы отопления (в барах).

Если давление слишком низкое, вам придется добавить воду. Если вы впервые пытаетесь это сделать, Академия DIY рекомендует обратиться за профессиональной помощью. В многоквартирных домах с центральным отоплением вам придется получить разрешение от управления или администрации здания, как советует Федерация немецких потребительских центров.

2. Откройте клапан

Федерация немецких потребительских центров рекомендует начать с полного открытия термостатического клапана, обычно настройка 5. Дайте системе отопления нагреться, затем откройте клапан сброса воздуха в системе отопления.

Клапан сброса воздуха обычно находится вверху, напротив термостата. Положите ведро под клапан, затем используйте ключ для сброса воздуха, чтобы открыть клапан. Вы можете приобрести этот ключ в хозяйственном магазине. Однако будьте осторожны, не откручивайте клапан слишком сильно.

3. Избегайте чрезмерной потери воды

Теперь воздух должен выходить со свистящим звуком. Держите клапан открытым, пока весь воздух не исчезнет и не начнет течь горячая вода.

Важно: Не позволяйте воде течь слишком много. Согласно Академии DIY, чрезмерная потеря воды может повлиять на производительность системы отопления. Поэтому закройте клапан, как только вода начнет капать в ведро. После того, как клапан будет надежно закрыт, вы также можете снова понизить термостат.

4. Проверьте давление снова

Если манометр системы отопления показывает снижение давления после сброса воздуха, вам может потребоваться снова добавить воду в систему отопления. Низкое давление может предотвратить поступление горячей воды во все системы отопления, что приведет к накоплению воздуха в системе, и вам придется повторно сбрасывать воздух.

Если вы живете в многоэтажном здании, Федерация немецких потребительских центров рекомендует сбрасывать воздух из нижних систем отопления и только потом из верхних.

Если системы отопления установлены в узких нишах, Академия DIY предлагает использовать сбрасыватель воздуха из системы отопления с контейнером вместо квадратного ключа и ведра. Этот метод собирает воду непосредственно, предотвращая повреждение полов, стен и обоев.

После того, как вы убедитесь, что ваша система отопления работает эффективно, вы можете подумать о вложении средств в недвижимость для получения пассивного дохода в виде арендной платы. Техническое обслуживание недвижимости, в том числе проверка клапана сброса воздуха, является ключевым фактором для привлечения и удержания арендаторов.

Системы отопления, которые правильно обслуживаются и не имеют избытка воздуха, могут привести к более низким счетам за энергию, делая недвижимость более привлекательной для потенциальных арендаторов, что потенциально может увеличить доход от аренды недвижимости.

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