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Федеральные земли ГерманииНовостиСуд Европейского Союза

Восточные региональные выборы, запрос, связанный с К, и миграционная стратегия Алкогольной палатки.

В Нижней Баварии в Гилламусе expects горячий спор насчет политического завтрака на предстоящем мероприятии. Опрос в Саксонии и Тюрингии, а также проблема "С" дают много тем для обсуждения.

 and  Max Becker
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- Восточные региональные выборы, запрос, связанный с К, и миграционная стратегия Алкогольной палатки.

Пиво, мелодии бранденбургского оркестра,pretzels и жаркие шутки оживляют типичное политическое собрание на Gillamoos в Нижней Баварии. Традиционное политическое заседание проходит в уютной таверне, где выступления министра-президента Маркуса Зёдера (ХСС), его заместителя Хуберта Айвангера (Свободные избиратели) и других видных политиков от "Зелёных", СДПГ, АФД и СВП были сосредоточены на предстоящих выборах в Саксонии и Тюрингии, политике миграции и вопросе о канцлере.

Тяжёлые дожди и грозы над районом Gillamoos стали идеальным фоном для пост-выборного анализа: политическая обстановка была главным предметом обсуждения. Успех АФД - 32,8% в Тюрингии и 30,6% в Саксонии - побудил Зёдера и Айвангера вновь призвать к смене курса на национальном уровне. Политик "Зелёных" Антон Хофреитер назвал АФД "изменниками Родины и фашистами". С другой стороны, АФД ликовала. Председатель партии в земле Каtrin Ebner-Steiner spoke of a "Turning Point" and the "Beginning of a New Era."

Зёдер вновь заявляет о своих амбициях на пост канцлера

Зёдер вновь заявил о своих амбициях на пост канцлера Союза. "Для меня должность министра-президента - самая приятная. Но я не колеблясь возьму на себя ответственность за нашу страну", - сказал он. Лидер "Свободных избирателей" Айвангер saw его партию как "Рецепт против экстремизма слева и справа". Поэтому они должны войти в федеральное правительство в следующем году и разобраться с "Красными" и "Зелёными".

Выборы в воскресенье стали политическим Earthquake, according to Söder. "Никогда прежде партия, которая твёрдо правее экстремизма, не была самой сильной силой", - сказал он. Одной из причин он saw неэффективную коалицию "светофора": просто сформировать правительство недостаточно, сказал Зёдер. Неэффективные коалиции только укрепляют АФД в долгосрочной перспективе. Вот почему правительство "светофора" должно быть заменено. "Светофор не только проиграл. Светофор - это дымящийся хлам", - сказал лидер ХСС.

"Эти катастрофические, эти ужасные провалы "светофора" в Берлине всё больше становятся политической проблемой", - сказал министр-президент Гессена Борис Райн (ХДС). Айвангер возмущался, что "провальная федеральная политика разрушает Германию". "Вокруг этого стола в шатре больше здравого смысла, чем во всём федеральном правительстве", - сказал он.

Политика миграции остаётся в фокусе

Заместитель фракционного лидера "Зелёных" в ландтаге Баварии Йоханнес Бехер также проявил стойкость: "Мы не позволим ни одному немецкому федеральному земельному правительству попасть в руки правых радикалов-конституционалистов вроде Хёкке и других", - сказал он, добавив, "АФД в ландтаге Баварии не лучше, они такие же правые экстремисты".

Выступающие особенно критиковали текущую политику миграции. Министр-президент Рейнланд-Пфальца Александр Швайцер призвал облегчить доступ к работе для беженцев с перспективой остаться. "Работа - лучший инструмент интеграции", - сказал политик СДПГ. "Те, кто остаются бездействующими дома или в своем жилье и не могут выйти, они неизбежно формулируют идеи". И ещё: "Те, кто не могут остаться здесь, да, я говорю это прямо, они должны уйти быстрее".

Gillamoos признан одним из старейших народных festivals в Баварии, проводимый ежегодно около 1 сентября недалеко от города Абенсберг (район Кельхайм) в Нижней Баварии. Происхождение фестиваля восходит к паломничеству к часовне Святого Гильга на Моосе, построенной в честь святого Гила и впервые упомянутой в документе в 1313 году. Фестиваль проводится на нынешней территории фестиваля с около 1580 года.

Суд может needing to address escalating tensions between politicians and parties, particularly regarding the labeling of certain parties as extremist or fascist. Discussions surrounding migration policy and recent elections in Saxony and Thuringia could potentially lead to legal challenges.

В свете критических замечаний политиков в адрес политики федерального правительства, особенно в отношении миграции, становится жизненно важным для Суда гарантировать, что эти критические замечания не переходят границу в ненавистнические речи или клевету, поддерживая этические и демократические стандарты политической дискуссии.

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