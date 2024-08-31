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Восточные опыты снизили стоимость электроэнергии, как объявил Habeck

Обновленные рекомендации по стоимости интернета

 and  Anthony Ross
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Хабек активно действует в Саксонии, принося оптимистичные новости для потребителей электроэнергии в...
Хабек активно действует в Саксонии, принося оптимистичные новости для потребителей электроэнергии в регионе.

Восточные опыты снизили стоимость электроэнергии, как объявил Habeck

Время пришло для более справедливого распределения затрат на электросеть, согласно новым правилам Федерального сетевого агентства. Этот шаг должен снизить цены на электроэнергию в северных и восточных регионах Германии, как заявил министр экономики Роберт Габек. Габек, политик "Зеленых", похвалил Федеральное сетевое агентство за обеспечение более справедливого распределения затрат на сеть.

Он отметил, что северные и восточные земли несправедливо платят больше за сети, несмотря на свой значительный вклад в переход к возобновляемой энергии с помощью ветряных турбин и солнечных панелей. Он argued, что это было несправедливо, когда эти регионы платят больше за сети, чем те, кто получает выгоду от расширения дешевой возобновляемой энергии.

Министр также подтвердил, что потребители в нескольких восточных регионах, в том числе в Саксонии, могут ожидать более низких цен на электроэнергию благодаря снижению тарифов на распределение электроэнергии.

Федеральное сетевое агентство разрабатывает новые цены

В предыдущей системе затраты на региональное расширение сети несли потребители в этих конкретных регионах, что привело к значительному росту тарифов на сети и, как следствие, цен на электроэнергию для потребителей в регионах с высокой концентрацией проектов ветряной и солнечной энергии. В прошлом году Федеральное сетевое агентство объявило, что пересмотрит правила распределения затрат, и в пятницу опубликовало новые правила.

Федеральное сетевое агентство сейчас точно рассчитывает, насколько облегчат жизнь земли с высокими ветряными и солнечными мощностями. Preliminary evaluation suggests that Schleswig-Holstein, Brandenburg, and Saxony-Anhalt will see the most relief in terms of land area. Consumers in Saxony and Bavaria, with its numerous solar installations, will also experience significant relief. Additional costs identified by the Federal Network Agency will ultimately be distributed evenly among all electricity consumers throughout Germany.

Новые правила Федерального сетевого агентства направлены на облегчение регионов с высокой концентрацией проектов ветряной и солнечной энергии, таких как Schleswig-Holstein, Brandenburg и Saxony-Anhalt, которые исторически несли непропорциональную долю затрат на сети. После публикации этих правил потребители в нескольких восточных регионах, в том числе в Саксонии, могут ожидать более низких цен на электроэнергию благодаря снижению тарифов на распределение электроэнергии.

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