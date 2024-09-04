- Восстановленное божество возвращается в замок Шверин

После нескольких месяцев тщательного восстановления, статуя Архангела Михаила весом около 900 килограммов готова вернуться на купол замка Шверин. Статую установят обратно в среду с помощью большого крана.

За последние шесть месяцев эта бронзовая фигура 1857 года прошла сложный процесс реставрации в берлинской мастерской по металлу. Сначала вручную удалили золотые и красочные слои, а затем отремонтировали любые повреждения. После этого статую покрыли двухслойным золотым покрытием в течение примерно 480 часов трудоемкой работы. "Архангел Михаил, побеждающий дракона" - так называется эта фигура - последний раз проходила реставрацию 30 лет назад.

Как сообщает Управление государственных строек и недвижимости Шверина, величественная башня и золотой купол также были украшены лесами для ремонтных работ. Комплекс резиденции Шверина, к которому относится замок, был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в конце июля.

После тщательного процесса реставрации обновленная версия ["Ангела"], известная как Архангел Михаил, вернется на свое первоначальное место на куполе замка Шверин. Жители смогут наблюдать за этим событием в среду, когда статую аккуратно установят с помощью надежного крана.

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