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Восстановление гуманитарной помощи в конфликтующем Дарфуре, Судан, после шестимесячного закрытия границы

После полугодового закрытия суданские власти вновь открыли важный пограничный переход, что восстановило поставки продовольствия в Дарфурский регион, который борется с угрозой голода на фоне продолжающегося гражданского конфликта в стране.

 and  Michael Bootcampf
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Восстановление гуманитарной помощи в конфликтующем Дарфуре, Судан, после шестимесячного закрытия границы

Организация Объединенных Наций по продовольственным вопросам объявила в среду, что первая партия жизненно важных продовольственных грузов, погруженных на грузовики, прибыла в Дарфур из соседнего Чада через вновь открытый пограничный переход Адере. Эти грузы предназначены для 13 000 человек в Керенике, Дарфур, которые находятся на грани голода, согласно данным Продовольственной программы ООН (ППО).

ППО заявила: "У нас есть запасы питания и продовольствия для примерно 500 000 человек, которые могут быть быстро доставлены по только что открытому маршруту".

С начала гражданской войны в апреле 2023 года между Вооруженными силами Судана (ВСС) и Быстрыми силами поддержки (БСП) более 10 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, и, по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), погибли по крайней мере 18 000 человек. Сейчас более половины населения страны сталкиваются с острой голодной ситуацией, сообщает УКГВ в заявлении от прошлого месяца.

Переход Адере является самым простым и эффективным способом доставки гуманитарной помощи из Чада в Дарфур, позволяя грузовикам reaches critical distribution centers within a day. However, during the border's closure, the WFP could only manage to send two convoys via Adre, relying instead on lengthier, riskier routes that frequently navigated conflict zones managed by diverse militia groups.

На прошлой неделе правительство Судана согласилось открыть ключевые пограничные переходы для гуманитарной помощи под международным давлением.

Совет суверенитета Судана объявил о плане открыть переход Адере на границе страны с Чадом на три месяца после его закрытия военными Судана в феврале, которые утверждали, что переход используется для перевозки оружия.

По данным УКГВ ООН, 26 миллионов человек в Судане нуждаются в помощи - более половины населения страны.

Продовольственные запасы ППО, предназначенные для населения Дарфура, являются символом надежды посреди продолжающегося гуманитарного кризиса в Африке. Мировое сообщество должно уделять внимание Судану, где более половины населения сейчас борются с острой голодной ситуацией.

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